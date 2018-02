26 февраля 2018 г. Катрина Мэнсон, Дэвид Бэнд | Financial Times США мобилизуются, чтобы противостоять российскому влиянию на выборы в Конгресс "Американские разведчики и чиновники от выборов начали принимать дополнительные меры, чтобы защитить намеченные на этот год выборы в Конгресс. Это продиктовано опасениями по поводу того, что Россия старается повлиять на общественное голосование и вмешаться в систему голосования", - сообщают Катрина Мэнсон и Дэвид Бэнд в Financial Times. "Государственные чиновники от выборов собрались на два "беспрецедентных" брифинга, проведенных на прошлой неделе разведчиками", - говорится в статье. "Там, снаружи, продвинутые и стойкие угрозы", - сообщил Мэттью Мастерсон, уходящий в отставку председатель двухпартийной Комиссии по содействию выборам в США, посетивший указанный брифинг. "Люди, осведомленные об этом брифинге, сказали, что в его фокусе была угроза со стороны России. На нем штаты призывались создавать запасные копии баз данных об избирателях, регулярно заделывать дыры в кибербезопасности и предупреждать власти обо всем подозрительном", - говорится в статье. "Мастерсон, не рассказавший о содержании секретного брифинга, сообщил, что на нем обсуждались "возможности чиновников от выборов взаимодействовать с (...) членами разведывательного сообщества в процессе координации", - пишут авторы. "Американский разведчик сказал, что никогда "не делал ничего в таком масштабе", - передают журналисты. "Но до первого тура выборов осталось всего несколько недель, и для многих эти усилия выглядят запоздалыми, слишком ограниченными по масштабу и нацеленными не на тех людей. Эмбер Макрейнолдс, директор выборов в Денвере, сказала, что введение в курс дела только "партийных" государственных выборных чиновников было ошибкой", - говорится в статье. Источник: Financial Times