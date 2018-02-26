День защитника Отечества в России

Русские празднуют 100-летие со дня создания Красной Армии. При этом их главный враг - не на Украине, а в стакане с водкой, считает журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Славные победы российская армия праздновала на протяжении своей истории часто, однако 23 февраля дает мало оснований для национальной гордости", - уверен журналист.

Праздничный день выбран произвольно, ведь датой создания Красной армии является 28 января 1918 года, сообщает автор. Но так как внешний враг больше подходит для формирования национальной гордости, в 1930-е годы Сталин лично придумал новый миф: якобы 23 февраля 1918 года солдаты страны Советов остановили наступление германской имперской армии под Псковом и Нарвой, предотвратив падение революционного Петрограда.

"В действительности российские войска были тогда настолько деморализованы, что большинство солдат дезертировали еще до начала боя", - отмечается в публикации.

Несмотря на то, что во время Второй мировой этот миф служил для поднятия боевого духа солдат, в историю дата 23 февраля вошла по причине других бесславных событий: в этот день в 1944 году началась организованная сталинским приспешником Берией депортация чеченцев и ингушей. "Об этом эпизоде истории сегодня охотно забывают", - пишет автор.

Значение 23 февраля как профессионального праздника Вооруженных сил также ушло на второй план, ведь защитниками Отечества себя считают (почти) все россияне мужского пола, независимо от того, служили они в армии или нет. "Большинство из них принимает в этот день бой против самого опасного врага России: против водки. И его беспощадно уничтожают", - иронизирует Баллен.

"Мужская половина населения считает эту дату поводом для того, чтобы изрядно погудеть, восхваляя самих себя и требуя подарков. Возможно, равноправия ради - ведь 8 марта, Международный женский день, также отмечается в России как государственный праздник. Ну, тогда ваше здоровье!" - заключает автор.