26 февраля 2018 г. Эндрю Банкомб | Independent По некоторым сведениям, ФБР "расследует вопрос о том, поступали ли российские деньги на кампанию NRA" "Активисты требуют, чтобы Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) раскрыла информацию о том, получала ли она пожертвования из России", - сообщает The Independent. Журналист Эндрю Банкомб поясняет: "Это происходит после сообщений, что ФБР расследует вопрос о том, направлял ли один московский бизнесмен, связанный с Кремлем, деньги на кампанию этой организации, призванную содействовать победе Дональда Трампа на выборах". "Недавно сообщалось, что ФБР фокусировало свое внимание на Александре Торшине, бывшем члене верхней палаты российского парламента, в данный момент - зампреде российского Центробанка, человеке, о котором говорят, что он находится в тесных отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. Также говорят, что этот 64-летний ярый любитель огнестрельного оружия - пожизненный член NRA", - отмечает корреспондент, ссылаясь на сообщение информагентства McClatchy News. Кристин Браун, один из президентов организации Brady Campaign to Prevent Gun Violence, заявила в интервью The Independent, подразумевая публикацию McClatchy News: "Члены NRA должны негодовать, если хотя бы часть этой настораживающей истории правдива. NRA уверяет своих членов, что отстаивает свободы Америки. Если на самом деле NRA служит прикрытием российских интересов и вмешалась в наши выборы активно или пассивно, то она подорвала именно те демократические свободы, которые якобы отстаивает". Организация Giffords заявила: если NRA действительно приняла пожертвование от России, это окажется "оскорблением для ее членов и угрозой для нашей демократии". Автор статьи напоминает: "Во время электорального цикла 2016 года NRA потратила рекордную сумму - 55 млн долларов, направляя деньги на кампании и рекламу в поддержку членов Конгресса, которые, по ее оценке, больше всего поддерживают ее цели и политику". Самая крупная сумма в тот период - 30 млн долларов - поступила Трампу. "Деньги были потрачены ответвлением NRA, которое по закону не обязано раскрывать, кто его жертвователи", - говорится в статье. "Судя по сообщениям, в 2011 году нэшвилльский юрист Клайн Престон IV, много лет работавший в России, представил Торшина Дэвиду Кину, тогдашнему президенту NRA", - пишет Банкомб. Клайн Престон подтвердил это и сказал, что Торшин - ярый любитель огнестрельного оружия. "Не знаю, что сенатор Торшин делает со своими деньгами, - сказал Престон на этой неделе. - Утверждения, что эти россияне направляли деньги на кампанию Трампа через NRA, беспочвенны". Торшиным интересовались и американские сенаторы, расследующие версию о сговоре между штабом Трампа и Россией. В ноябре 2017 года сенатор Дайэнн Файнстайн письменно попросила у нескольких экс-советников Трампа копии их переписки с Торшиным, NRA или Марией Бутиной, лидером российской общественной организации "Право на оружие". "ФБР заявило, что не может дать комментариев о том, проводит ли расследование в отношении Торшина", - передает корреспондент. Спецпрокурор Роберт Мюллер, Торшин, Бутина и NRA не ответили на вопросы. Также по теме: В чем состоит правда о "человеке Национальной стрелковой ассоциации в Москве"? (The Daily Beast) Источник: Independent