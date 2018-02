26 февраля 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Аркадий Ротенберг, The Times и "право на секретность" Верховный суд Великобритании аннулировал разрешение, которое позволяло засекретить сведения о тяжбе между российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом и его бывшей женой Натальей. Британская газета The Times два года добивалась раскрытия этой информации. Теперь The Times посвящает несколько статей своей победе в суде. Автор всех публикаций - журналист Шон О'Нил. "Приятель Путина Аркадий Ротенберг утратил право на секретность в Британии" - таков заголовок первой статьи. "Это произошло после схватки в судах с The Times, которая продлилась два года", - поясняет автор. Ротенберг "несколько лет пользовался анонимностью в споре со своей бывшей женой Натальей, проживающей в Суррее. Он утверждал, что суд не может приказать ему выплатить этой 37-летней светской львице деньги в связи с расторжением брака, так как его активы в ЕС заморожены. 66-летнему Ротенбергу запрещен въезд в Британию ввиду санкций ЕС", говорится в статье. Издание поясняет: "Бракоразводные процессы не окружены анонимностью автоматически, но в 2015 году адвокаты олигарха убедили двух высокопоставленных судей распорядиться о его защите. Адвокаты сослались на судью Кобба, который двумя годами раньше согласился с мнением, что "богатство и статус" этой пары делают ее уязвимой перед похищением или нападением. Судьи согласились с утверждением, что "экстраординарное богатство" создает риск для их жизни". Автор замечает: судебные постановления о секретности воспрещали средствам массовой информации не только сообщать публично о споре между бывшими супругами, но и вообще упоминать о проживании г-жи Ротенберг в Британии. "The Times утверждала, что пара добивалась защиты, которая не предоставляется почти никому из британских граждан, а то, что один из ближайших союзников Путина является стороной тяжбы о своих делах в британских судах, - вопрос, важный для общественных интересов. Аргумент Ротенберга, что из-за санкционного режима передача им активов его жене была бы незаконна, подкреплял основания для публикации этой информации, добавляла газета", - говорится в статье. "Решение Верховного cуда, опубликованное 23 февраля, гласит, что Ротенбергам отказано в разрешении на какие-либо дальнейшие попытки сохранить секретность", - сообщает издание. Что до бракоразводного процесса Ротенбергов, то о нем газета пишет: "Подробности финансового соглашения между супругами остаются конфиденциальными. Оно включает в себя договоренности о пользовании их особняком стоимостью 35 млн фунтов в Суррее и лондонской квартирой стоимостью 8 млн фунтов". "Схватка за секретность: как британские суды укрывали путинского союзника от глаз общества" - в статье с таким названием газета рассказывает подробности своей борьбы за рассекречивание информации о Ротенберге. "В начале 2016 года административная ошибка, допущенная в Королевском суде, приподняла покров над одним из самых засекреченных судебных дел. На листочке, прикрепленном к доске объявлений у зала суда, вместо аббревиатуры "R v R", за которой таились имена сторон процесса, было указано, что это дело "Ротенберг против Ротенберг". Так один ляпсус почти перечеркнул все время и усилия, потраченные на попытки скрыть от глаз общества судебный процесс, в котором участвовал один из самых могущественных россиян", - говорится в статье. "Ошибка клерка побудила The Times оспорить вопрос о том, должен ли 66-летний Аркадий Романович Ротенберг, в прошлом школьный друг президента Путина, человек, чья строительная фирма получила от Кремля госконтракты на миллиарды фунтов, иметь право на секретность, которое ему предоставили британские судьи. У г-на Ротенберга был спор с его бывшей женой, 37-летней Натальей Николаевой Ротенберг (так в оригинале. - Прим. ред.), из-за финансового соглашения, которое стало результатом расторжения их брака, продлившегося 8 лет, в 2013 году. В России ранее освещались развод и то, как г-жа Ротенберг оспаривала действительность их брачного договора. Поскольку теперь г-жа Ротенберг жила в Британии, тяжба по этим вопросам происходила в Высоком суде в Лондоне", - говорится в статье. Итак, в свое время суд издал постановление, из которого следовало: любое СМИ, которое сообщило бы о судебном процессе с участием Ротенберга, было бы наказано за неуважение к суду. "The Times возразила, что заинтересована в оспаривании этого постановления не ради освещения частной жизни супругов, которые разводятся, а ради того, чтобы поднять вопрос о способности богатых и могущественных людей - в данном случае человека, которому правительственные санкции воспрещают въезд в страну - вести свои юридические дела под завесой секретности в судах, финансируемых за счет налогоплательщиков", - говорится в статье. Третья статья The Times называется "Схватка за секретность: светская львица Наталья Ротенберг хвалилась своим богатством в Instagram". "В суде ее называли "международной светской львицей", которая возвещает о своей жизни в роскоши в Twitter и Instagram. Он - олигарх, который, по оценке министерства финансов США, "накопил колоссальное богатство в годы правления Путина в России". Наталья Ротенберг поселилась в Великобритании с 2012 года, когда ее супружеская жизнь с Аркадием Ротенбергом близилась к концу. Она живет в доме стоимостью 35 млн фунтов в Суррее и пользуется квартирой за 8 млн фунтов в центре Лондона, а также жильем во Франции и Италии. Несмотря на то, что пара заявляла, что желает секретности, г-жа Ротенберг - директор четырех зарегистрированных в Британии компаний, которые носят ее имя, а аккаунты в соцсетях раскрывают сведения о ее богатстве и ее любви к внешним атрибутам богатства". Источник: Inopressa