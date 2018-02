26 февраля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Россия в Сирии: "циничная" и "безответственная" игра "В СБ ООН в эти дни то и дело произносилось слово "позор". В Восточной Гуте режим Асада наносит интенсивные авиаудары - возможно, при участии русских", - сообщает FAZ. "Циничная игра России в Сирии не заслуживает ничего, кроме презрения", - считает NZZ. Американская пресса пишет о ЧВК "Вагнер", обсуждая причастность к атаке в Дейр-эз-Зоре 7 февраля Евгения Пригожина - "российского олигарха, который делает большую часть грязной работы для Путина". События последних дней в Сирии стали олицетворением и одновременно кратким изложением трагедии, которая обрушилась на Сирию, пишет Андреас Рюш в швейцарской Neue Zürcher Zeitung, комментируя гибель сотен мирных граждан от безжалостных бомбардировок сирийской правительственной армии к востоку от Дамаска. То, что Россия несколько раз блокировала принятие ООН резолюции по Сирии, журналист считает еще одним доказательством "постыдного сговора Москвы с режимом Асада". "Россия хочет, чтобы в ней признали великую державу, Кремль жаждет уважения и престижа. Но режим Москвы заслуживает только презрения за его циничную игру на мировой арене. Потому что силу сопровождает ответственность, а ответственность у России полностью отсутствует", - уверен Рюш. Москва возмущенно отрицает любую причастность к кровопролитию в Сирии, однако это "дешевые отговорки", полагает автор. "Без помощи Кремля режим Асада не смог бы выжить; его военная авиация, сбрасывающая на жилые районы печально известные бочковые бомбы, полностью разработана в России, его армию наставляют российские военные советники, и Россия, согласно достоверным сообщениям, с помощью собственных самолетов участвует в операциях к востоку от Дамаска. Такое сообщничество разоблачает как чистую пропаганду соглашения 2016 года между Россией, Турцией и Ираном, согласно которым Восточная Гута объявлялась зоной деэскалации", - пишет журналист. Двойная игра России заметна и на других фронтах, отмечает Рюш, напоминая о попытке России в начале февраля внезапной атакой отнять у правящих в провинции Дейр-эз-Зор курдских ополченцев нефтяное месторождение, используя при этом наемные войска, "творение российской военной разведки, которое служит для того, чтобы скрывать официальное участие в щекотливых военных операциях за границей". Кремль действует в Сирии, не мучаясь угрызениями совести, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер: "Неудивительно, что в Совбезе ООН в эти дни то и дело произносилось слово "позор". Недалеко от сирийской столицы, в районе Восточной Гуты, режим Асада наносит самые интенсивные за последние несколько лет авиаудары - возможно, при участии русских". При этом представитель Москвы в ООН в связи с первым проектом резолюции говорит о "военной риторике" и называет сообщения о бомбардировках Восточной Гуты чуть ли не "шуткой и пропагандой", пишет журналист. "Даже если теперь Россия согласна на второй проект резолюции, цинизм ее позиции очевиден", - считает автор, поясняя, что Восточная Гута - "зона деэскалации", а Россия - одна из сторон, гарантирующих соблюдение условий перемирия. "Но теперь этот район зачищается с помощью авиаударов перед вторжением войск", - говорится в статье. "В Восточной Гуте сотни тысяч мирных жителей укрываются в развалинах, отрезанные от внешней помощи. Так выглядит возвращение контроля над территориями и миротворческий процесс в духе Асада, и над этим правителем Москва простирает свою длань", - критикует журналист. "Россия делает все для того, чтобы не допустить осуждения диктатора в СБ". "Ну и что, что США в прошлом действовали в обход Совбеза, - Москва даже в СБ всегда предпочитала занимать сторону жестоких диктаторов. Кремль не стоит на страже прав человека. Те, кто считает Россию "незаменимым" партнером в вопросах обеспечения безопасности в мире, в эти дни переживают нечто большее, чем просто разочарование", - резюмирует автор. "Начинает выясняться правда о недавней российской атаке на войска США", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. Атака в ночь с 7 на 8 феврале в районе Дейр-эз-Зора "все больше напоминает неудачную попытку пустить Америке кровь и запугать президента Трампа, заставив его вывести войска из Сирии, когда "Исламское государство"* будет побеждено". Множатся данные, подтверждающие, что атака была организована Евгением Пригожиным - российским олигархом, который делает большую часть "грязной работы" для Путина, говорится в статье. "Путин постоянно ищет слабые места у противников, и, возможно, он хотел поставить Трампа в неудобное положение, захватив в плен нескольких американцев. Возможно, он надеялся заставить войска США отступить и хотел захватить близлежащие нефтяные месторождения", - рассуждают авторы статьи. "Реакция американских военных была впечатляющей и достойной похвалы, но молчание Америки о российской атаке вызывает удивление", - говорится далее. Опасно, если Путин интерпретирует молчание США как знак, что он может рискнуть, предприняв попытку отомстить, считает WSJ. "Пентагон все еще преследует рассредоточенных боевиков "Исламского государства"*, но другая его цель - повлиять на судьбу Сирии после разгрома ИГИЛ*. Путин хочет вытеснить США и их союзников, чтобы ось Россия - Иран доминировала в Сирии. Ожидайте новых подобных столкновений", - заключают авторы материала. 7 февраля имел место один из самых запутанных эпизодов войны в Сирии - "войска США и их сирийские союзники вблизи города Дейр-эз-Зор были атакованы сотнями бойцов, верных сирийскому режиму", - пишет обозреватель The Washington Post Адам Тейлор. Американцы в ответ нанесли сокрушительную контратаку, затем появились сообщения, что россияне-наемники участвовали в атаке и оказались среди погибших, напоминает автор. "Наемническая фирма называется "Вагнер" (так в оригинале. - Прим. ред.), ее связывали с Евгением Пригожиным - российским олигархом, которому спецпрокурор Роберт Мюллер недавно предъявил обвинения за предполагаемую роль в "информационной войне" накануне президентских выборов 2016 года в США. Еще хуже, что доклады разведки США указывают, что незадолго до атаки и после нее Пригожин вступал в контакт и с Кремлем, и с сирийскими официальными лицами, сообщила The Washington Post в четверг", - говорится в статье. Источники в разведке США считают, что Пригожин "почти определенно" контролирует наемников "Вагнера", воюющих в Сирии. "Согласно перехватам разведки США, Пригожин сказал сирийским официальным лицам, что "получил разрешение" у неназванного российского министра на атаку 7 февраля. Однако неясно, до какой степени Москва руководит деятельностью группы "Вагнер", - продолжает Тейлор. Юрий Бармин, специалист по российской внешней политике на Ближнем Востоке, предположил в Twitter, что отсутствие у "Вагнера" российской военной поддержки во время контратаки США может навести на мысль о раздорах между Минобороны РФ и наемнической группировкой, передает журналист. Алексей Хлебников (Российский совет по международным делам) сказал, что для Москвы "Вагнер" - "обоюдоострый меч". Эта ЧВК "приносит очевидную тактическую пользу, но также создает риск для России", сказал эксперт. Он предполагает, что "Москва попытается ужесточить контроль над "Вагнером". После вмешательства русских, турок и курдов в конфликт в Восточной Гуте министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан опасается, что худшее еще впереди. Интервью публикует Liberation. "Нынешняя ситуация в Восточной Гуте такова, что ООН описывает ее как "ад на Земле", и это в нескольких километрах от дворца Башара Асада. Военные преступления совершаются каждый день", - указал Ле Дриан. "Кризис уже вышел за границы Сирии. Возникли потоки беженцев (...). Сегодня четверть жителей Ливана - это беженцы. "Исламское государство"* вновь активизируется. И теперь мы наблюдаем новое изменение войны в Сирии. Военное присутствие Ирана на ее границах неприемлемо для Израиля. Турция проникает в Сирию, чтобы атаковать курдов. Какова реальная способность России обуздать своих союзников, прежде всего Асада, а также Иран? Все это добавляет к уже имеющейся войне новую войну. Опасность регионального пожара уже существует", - считает министр. "Президент Франции постоянно контактирует с Владимиром Путиным, - заявил Ле Дриан. - Он обратился к нему напрямую вместе с Ангелой Меркель по поводу гуманитарной ситуации в Сирии, в частности в Гуте". "Мы потребовали, чтобы резолюция Совбеза отвечала неотложным нуждам населения Гуты: незамедлительное прекращение бомбардировок; доступ гуманитарной помощи и эвакуация раненых и больных, находящихся в критическом состоянии; контроль над перемирием. (...) Во вторник я поеду в Москву для разговора с Сергеем Лавровым", - сообщил министр. "Как и почему получилось так, что Башар Асад сегодня может позиционировать себя как распорядитель игры в Сирии?" - спросили журналисты. "Башар бы уже ушел, если бы Россия и Иран не выручили его из беды. Их поддержка ему жизненно необходима. Он зависим. Поэтому он не является распорядителем игры", - ответил собеседник издания. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.