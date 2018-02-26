Путин, дитя СССР, становится первым царем XXI века

Владимир Федоровский, бывший советский дипломат, ставший французским писателем, анализирует политику хозяина Кремля в свете долгой истории России. Интервью записал журналист Le Figaro Поль Сюги.

"Вся наша история - сплошная жестокость. Александр Яковлев подытожил ее в трех цифрах: 25 млн погибших при Ленине, Троцком и Сталине; 27 млн в ходе Второй мировой войны (в моей собственной семье 9 из 10 детей не выжили на войне); и на следующий день после развала СССР инфляция в 2500%", - сказал Федоровский.

"Президент России являет собой почти монархическую фигуру. Он убежден, что страна нуждается в политической стабильности, и он возжелал стать ее олицетворением, принимая на свой счет всю российскую политическую мифологию, состоящую в неутолимом желании величия и возрождения, выходящем за пределы эпох и режимов. Это не только мой личный подход к российской политической жизни. У нас Сталин более популярен, чем Петр Великий! Россияне не желают слышать о преступлениях советских деятелей. В их представлении Сталин спас мир от Гитлера, и его величественный образ завораживает моих современников", - пояснил писатель.

"Путин тоже дитя СССР. Он очень хорошо резюмировал это в одной фразе: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы". По его мнению, революция, затем коллективизация были полезными и интересными экспериментами. К тому же 80% россиян сегодня ностальгируют по СССР: Путин был бы идиотом, чтобы не принимать это в расчет", - считает Федоровский.

"Российская пропаганда во времена СССР была более изощренной. Сегодня я не верю в то, что русские сыграли значимую роль в американских президентских выборах 2016 года. Кстати, в отличие от американцев, которые в 1996 году явно способствовали переизбранию Ельцина! Когда говорят о российской пропаганде, всегда надо понимать, что пропаганда не является исключительным правом того или иного лагеря. Что касается Ближнего Востока, то Путин продолжил политику, которую прежде проводил СССР. Основные принципы этого стратегического видения возникли до 1917 года. Путин доносит идею о том, что Россия является щитом перед лицом исламизма, которая восходит к эпохе Ивана Грозного в XVI веке", - напоминает собеседник издания.

"Правила, позволявшие поддерживать равновесие в годы холодной войны, уничтожены. Американцы недооценили способность русских в рекордное время возродить свою армию нового образца, сегодня ставшую, возможно, самой могущественной в мире. Торговые санкции против России привели лишь к усилению Путина, в то время как они были задуманы для его дестабилизации: эти санкции в первую очередь настигли российских олигархов, к которым народ питает глубокую ненависть. Все это демонстрирует полное отсутствие стратегического видения у стран Запада", - утверждает Федоровский.