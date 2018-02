26 февраля 2018 г. Эндрю Крамер | The New York Times Воспитанные в ИГИЛ*, возвращенные в Чечню: "Эти дети видели ужасные вещи" Журналист The New York Times Эндрю Крамер рассказывает истории детей, которых родители вывезли в "Исламское государство"*, а российские власти вернули на родину, родственникам в Чечне. Когда возглавляемая США коалиция и сирийские правительственные силы захватывали удерживаемые ИГИЛ* города, среди руин они находили сотни, а может, и тысячи детей тех, кто ехал в Сирию поддерживать "Исламское государство"*. "Хотя Россия, которая с августа вернула на данный момент 71 ребенка и 26 женщин, может показаться на удивление снисходительной в своей политике, ее действия отражают трезвый расчет в сфере безопасности: лучше сейчас вернуть детей их бабушкам и дедушкам, чем оставить их расти в лагерях, откуда они, возможно, вернутся взрослыми с радикальными взглядами", - говорится в статье. "Что нам делать, оставить их там, чтобы кто-то их завербовал? - сказал изданию сенатор Зияд Сабсаби. - Да, эти дети видели ужасные вещи, но, когда мы помещаем их в другую среду, рядом с их бабушками и дедушками, они быстро меняются". По оценкам аналитиков, в лагерях и сиротских приютах в Ираке и Сирии очутились порядка пяти тысяч членов семей террористов-иностранцев. Многие, если не большинство из детей, были подвержены влиянию неописуемого насилия, в том числе исполняя роли в видео с казнями, отмечается в статье. Глава внутренней германской спецслужбы Ханс-Георг Маасен сказал Reuters, что им "промывали мозги" и "нам следует принимать во внимание, что эти дети могут быть живыми бомбами замедленного действия". "Но это трудно сказать о четырехлетнем россиянине Билале, маленьком мальчике с копной светлых волос песочного цвета и тонкими руками. Минувшим летом он стал первым ребенком, которого вернули в Россию с подконтрольной "Исламскому государству"* территории", - пишет The New York Times. По словам его бабушки Розы Муртазаевой, он мало говорит о своей жизни в Ираке, но сохраняет привязанность к отцу Хасану. "Когда наступали поддерживаемые США войска, отец и сын, как загнанные животные, выживали в подвалах Мосула, который ИГИЛ* контролировало три года. Билал не помнит почти ничего, кроме вареной картошки, на которой они жили", - говорится в статье. "Я был с папой. Других мальчиков там не было", - рассказал Билал. "После того как их схватили, отец исчез в иракских тюрьмах. Билала нашли истощенным и грязным, но теперь с ним с виду все хорошо. По словам Муртазаевой, в детском саду он общителен и у него много друзей", - сообщает издание. Так бывает не всегда, отмечается в статье: некоторые дети даже спустя несколько месяцев после возвращения зловеще молчат. "Когда волна "Исламского государства"* схлынула, восьмилетнюю Хадижу, подобно обломку кораблекрушения, нашли на улице Мосула. Ее бабушка опознала ее по фотографии, опубликованной группой по оказанию помощи. Она лежала в канаве, ее обожженные рука и подбородок были перевязаны", - пишет газета. Что стало с ее матерью, двумя братьями и сестрой, неизвестно. Бабушка Хадижи Зура рассказала: "Я ее осторожно спросила, что случилось, но она не хочет ничего говорить. Мне хочется надеяться, что они живы, ухватиться за что-то. Но она уверена. Она говорит, что их застрелили, а она махала руками и говорила по-арабски: "Не стреляйте" - и так спаслась". "Несмотря на явные проблемы, Хадижа, как кажется, едва ли представляет собой какую-либо опасность, - отмечает издание. - Она днями напролет лежит калачиком на диване с отрешенным и злым взглядом и смотрит мультфильмы на телевизоре с большим экраном". Ее бабушка говорит: "Ей больше ничего не нужно. Она молчит". По словам девятилетнего Адлана, в ИГИЛ* он ходил в школу, катался на велосипеде и играл в салочки с другими русскоязычными детьми. Во время битвы за Мосул в доме что-то взорвалось, сказал он. Адлан выжил, но остальные члены семьи погибли. "Он говорит, что видел мать, брата и сестер, и они спали", - рассказал его дедушка Эли. "Когда детский психолог попросил нарисовать картину карандашами, Адлан изобразил дом и цветы, что считается хорошим знаком", - сообщает газета. Шестилетний Хамзат и его младшие братья поначалу говорили очень мало, когда вернулись к своей бабушке в село Дачу-Борзой в Чечне, - они только играли в свои военные игры. Но со временем они стали мягче, говорит их бабушка Белант Зулгаева. "Они жили в Таль-Афаре в Ираке, когда поддерживаемые США иракские силы окружили город. Их отец погиб в бою. После того как бомба сровняла с землей соседний дом, их мать Фатима решила выбираться из города вместе с тремя мальчиками и их маленькой сестрой", - повествует издание. На пропускном пункте они расстались: мать осталась под стражей в Ираке, а мальчиков и их сестру вернули российские власти. "Это чудо, что они все вернулись живыми", - сказала Зулгаева The New York Times. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times