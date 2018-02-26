Поливомоечные машины поливают дороги во время дождя: российская экономика при Путине похожа на трагикомедию

Путин находится у власти в России уже 18 лет, и сейчас страна держит курс на новые шесть лет под его руководством. Так России грозит затяжной экономический застой, пишет московский корреспондент швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Беньямин Трибе.

"Прикрывшись маской законности, а в действительности безжалостно и репрессивно выступая против соперников, Путин подавлял изменения не только в политике, но и в экономике. Россия сегодня является парализованной страной. Она пребывает в состоянии статус-кво, в котором многим россиянам живется не особенно приятно, однако они переживают его без борьбы. Им пока достаточно такого положения. Достаточно его и Путину для политического выживания", - пишет Трибе.

"Поиск перемен и эффективности часто не оправдывает себя, так как он быстро сталкивается с барьерами закостеневшей системы, - повествует журналист. - Вряд ли что-то другое опишет трагикомедию российской экономической жизни лучше, чем поливомоечная машина, которая по поручению городской администрации нарезает круги по улицам во время летней грозы и, строго придерживаясь графика, поливает дороги водой, предназначенной для того, чтобы "прибивать" пыль во время летней жары. (...) Количество все еще часто имеет большее значение, чем качество".

Путин годами предоставлял экономике мало свободы и нерешительно боролся с чрезмерным количеством регулирования и бюрократии, полагает автор. Коррупция все еще является в России повседневным явлением, компании все еще не могут полагаться на главенство права. Так как экономике приходится бороться со многими препятствиями, а предпринимательская инициатива редко имеет смысл, судьбой России по-прежнему управляют цены на нефть, отмечается в публикации.

Конечно, Путин допустил проведение макроэкономических реформ, например, "освободив" курс рубля в 2014 году. Однако Кремль сделал это только для того, чтобы одновременно укрепить свою власть. Путин знает, какие беспорядки вызвала в 90-е годы гиперинфляция, а также дефолт в 1998 году. Путин позиционирует себя как президента стабильности, и, если он хочет выдавать застой за стабильность, такого не должно повториться, полагает автор статьи.

"Однако реформы, которые дадут людям и компаниям больше прав и свобод, а также уничтожат круговую поруку, подвергают опасности сохранение власти в руках путинской клики. Поэтому реформы не проводятся. Возможно, по своему убеждению Путин наращивает государственный капитализм, вероятно, на благо себя и своих любимцев. За последние годы в экономике увеличилась доля контролируемых государством предприятий. Оценить их количество тяжело, но некоторые оценивают долю государства в экономических показателях в 41%, а некоторые даже в 70%", - передает издание.

Недостаток реформ и выпадение из мировой экономики в результате санкций имеют свою цену, отмечает журналист. "Давление внутри котла растет. Реальные доходы 144 млн россиян сокращались четыре года подряд - новшество путинской эры. Властителю Кремля везет в том, что народ редко связывает его имя с убытками. Чаще всего народ ищет зло на локальном уровне или в "агрессивном Западе" (что подкрепляется пропагандой)", - говорится далее.

"Для Владимира Путина застой экономики, вероятно, менее опасен, чем подъем. (...) Экономика настолько парализована, что даже повышение цены на нефть вдвое не наполнит кошельки россиян так же, как во времена роста цен на нефть в первую декаду правления Путина. Не стоит ждать, что старый новый царь вдруг будет наверстывать упущенное. Он тоже парализован в плену собственного режима, направленного против свободы", - констатирует автор.