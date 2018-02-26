Ад на Земле: циничная игра России в Сирии не заслуживает ничего, кроме презрения

События последних дней в Сирии стали олицетворением и одновременно кратким изложением трагедии, которая обрушилась на Сирию семь лет назад, пишет Андреас Рюш на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, комментируя гибель сотен мирных граждан от безжалостных бомбардировок сирийской правительственной армии к востоку от Дамаска.

То, что Россия несколько раз блокировала принятие ООН резолюции по Сирии, журналист считает еще одним доказательством "постыдного сговора Москвы с режимом Асада". "Россия хочет, чтобы в ней признали великую державу, Кремль жаждет уважения и престижа. В действительности же режим Москвы заслуживает только презрения за его циничную игру на мировой арене. Потому что силу сопровождает ответственность, а ответственность у России полностью отсутствует", - уверен Рюш.

Москва возмущенно отрицает любую причастность к кровопролитию в Сирии, однако это "дешевые отговорки", полагает автор.

"Без помощи Кремля режим Асада не смог бы выжить; его военная авиация, сбрасывающая на жилые районы печально известные бочковые бомбы, полностью разработана в России, его армию наставляют российские военные советники, и Россия, согласно достоверным сообщениям, с помощью собственных самолетов участвует в операциях к востоку от Дамаска. Такое сообщничество разоблачает как чистую пропаганду соглашения 2016 года между Россией, Турцией и Ираном, согласно которым Восточная Гута объявлялась зоной деэскалации. Россия называет себя страной-гарантом для этого анклава, а на деле не только ничего не предпринимает для его защиты, но и участвует в его уничтожении", - пишет журналист.

Подобная двойная игра России заметна, к сожалению, и на других фронтах сирийской войны, отмечает Рюш, напоминая, например, о попытке России в начале февраля внезапной атакой отнять у правящих в провинции Дейр-эз-Зор курдских ополченцев нефтяное месторождение, используя при этом наемные войска, "творение российской военной разведки, которое служит для того, чтобы скрывать официальное участие в щекотливых военных операциях за границей".

"Россия могла бы стать державой, которая обеспечит порядок на сирийском шахматном поле, но она все больше подливает масло в огонь войны", - заключает автор.