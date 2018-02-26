Британия 70 лет скрывала, что наняла советского шпиона, потому что чувствовала себя глупо

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что британское министерство иностранных дел приблизительно 70 лет назад случайно наняло советского шпиона, сообщает журналистка Quartz Оливия Голдхилл.

"Дэвид Флойд, будучи студентом колледжа, был секретарем Коммунистической партии Оксфордского университета и был женат на коллеге - открытой коммунистке. Но на работу в министерство иностранных дел он поступил без проверки биографических данных на безопасность. В итоге он признался, что передавал секреты российским агентам, но так и не был наказан, даже после того как его раскрыли. Вместо этого он продолжил успешную карьеру в журналистике, в то время как британское правительство держало его действия в тайне - видимо, отчасти для того, чтобы скрыть собственные ошибки и избавить себя от позора", - пишет Quartz.

Флойд работал переводчиком при британской военной миссии в Москве в 1944 году. Затем он перешел в британское посольство и занимал посты в представительствах в Москве, Праге и Белграде. МИД Британии в 1950 году запоздало решил изучить его биографию и выяснил, что тот состоял в Коммунистической партии, когда был студентом, и был арестован во время антивоенного протеста. Однако после этого его не раскрыли как шпиона. Его коллега из Праги писал, что Флойд был простым человеком, а руководитель отдела кадров решил, что "единственное доказательство против него - ошибка молодости".

В июле 1951 года Флойд добровольно признался, что был шпионом. "Он это сделал спустя считанные недели после того, как британские дипломаты Дональд Маклейн и Гай Берджесс стали перебежчиками на сторону СССР, что вызвало сильную напряженность в разведывательном сотрудничестве между США и Великобританией", - уточняется в статье.

"Британское правительство, помимо того, что стремилось защитить свою репутацию, похоже, было искренне настроено простить Флойда", - отмечает издание. "Нет никаких свидетельств того, что Флойд получал от русских какое-либо материальное вознаграждение... Мы верим, что теперь он искренне раскаивается, и мы считаем, что его признание сделало ему честь", - приводит Quartz цитату из черновика записки Форин-офиса. Весьма вероятно, что МИД Британии скрыл тайну о предательстве Флойда, чтобы превратить его в двойного агента.

"Более 300 документов, обнародованных министерством иностранных дел, частично отредактированы. Поэтому вся история - как много информации Флойд передал России и был ли он полезен какой-либо из сторон в качестве репортера - по-прежнему загадка. Масштаб его двойной жизни остается неизвестным. Но ясно то, что Флойд, который умер в 1997 году в возрасте 83 лет, не был "простым человеком", которым казался", - заключает издание.