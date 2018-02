26 февраля 2018 г. Мэттью Кэмпбелл | The Times Этнические немцы попали под путинский каток "На глаза Виктора Гофмана, сжимающего руль своего старенького мерседеса, наворачиваются слезы. У него есть все причины испытывать тревогу по поводу новой холодной войны между Россией и Западом - он является одной из ее жертв", - пишет корреспондент The Sunday Times Мэттью Кэмпбелл. "Раньше люди здесь меня любили, - сказал он, пока мы тряслись на разбитой дороге Калининграда, этого российского эксклава на балтийском побережье. - Теперь я враг народа номер один. Они превратили мою жизнь в мучение". "Владимир Путин безжалостно прокладывает себе путь к очередной гарантированной победе на российских президентских выборах в следующем месяце, однако он и его кремлевские силовики чувствуют угрозу со стороны Запада. Калининград стал ареной этой борьбы и напряженности", - пишет Кэмпбелл. Автор напоминает, что в Калининградской области были размещены ракетные комплексы "Искандер" и здесь проводились масштабные военные учения. В микромасштабах агенты Путина превращают жизнь Гофмана в ад, пишет журналист. Потомки немцев, переселившихся в Россию в царские времена, были депортированы Сталиным, в том числе, в Казахстан, где родился Гофман, говорится в статье. В 1980 году ему, отслужившему на советском флоте, было разрешено уехать из Казахстана и поселиться в Калининграде, но он нигде не мог найти работу из-за национальности. "Я помню, как один чиновник сказал мне во время собеседования: "Вы с ума сошли?", когда заглянул в мой паспорт и увидел, что я - немец", - рассказывает Гофман. "Он был такой не один. Нескольким немецким семьям удалось избежать депортации из Калининграда в 1945 году, поскольку они назвались литовцами или украинцами", - пишет издание. Гофман опубликовал объявление в газете, приглашая российских немцев на встречу. "Я ожидал человек 30, но пришли 600", - вспоминал он. Среди них был местный милицейский начальник, который всегда говорил, что он литовец. Результатом стало создание культурной организации, "Немецко-русского дома". Он был торжественно открыт в присутствии местных властей в 1993 году, говорится в статье. "Немецко-русский дом" оказывал финансовую помощь местной больнице, восстановил четыре немецкие церкви и раздавал еду в тяжелые времена", - отмечает автор. Ситуация ухудшилась четыре года назад, после того как Россия заняла Крым, пишет газета. Канцлер Ангела Меркель начала настаивать на санкциях. На главной площади Калининграда кто-то поднял немецкий флаг. Несколько дней спустя немецкий дипломат заявил, выступая в "Немецко-русском доме", что Москва уничтожила "доверие, установившееся между нами в последние десятилетия". Вскоре после этого нагрянула полиция, говорится в статье. Следователи обыскали библиотеку и нашли немецкий журнал, содержащий статью с критикой Путина. Гофмана отвели на допрос, обвинили в пропаганде "германизации", целью которой является передача Калининграда под контроль Берлина, пишет издание. Во время последовавшего кошмарного испытания он подвергался многочасовым допросам и выдержал пять изнурительных судебных дел, сообщает журналист. В 2016 году калининградский суд объявил "Немецко-русский дом" "иностранным агентом". В прошлом году Гофман перенес сердечный приступ, как он считает, из-за стресса, говорится в статье. Табличку на двери "Немецко-русского дома" поменяли на "Культурно-деловой центр российских немцев". У него новое руководство, пишет газета. Отвечая на вопрос, охранник центра сказал, что новый директор - "чисто русский". "На самом деле он чистый кагэбэшник, - сказал Гофман, заявивший, что организация теперь напрямую управляется из штаб-квартиры тайной полиции в Москве. - Работу всей моей жизни теперь можно забыть". Источник: The Times