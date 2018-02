26 февраля 2018 г. Том Парфитт | The Times Я могу дать Путину путь к отступлению, сказала Ксения Собчак Том Парфитт рассказывает в The Times, что 36-летняя светская львица и бывшая телеведущая Ксения Собчак, в детстве игравшая с дочерями президента Путина, заявила, что может выступить как посредник в ходе "бескровного" ухода Путина с поста. Собчак сказала в разговоре с Парфиттом: "Конечно, Путин боится. Любой человек, захвативший власть на такое долгое время, не знает, как уйти. Я уверена, это сильно его беспокоит, и он думает о сценариях отступления". "Не так уж важно, накажут ли Путина. Важно, чтобы он ушел с поста, - сказала также Собчак. - Я давно его знаю... Очень трудно его убедить, что выход есть". "Скептики полагают, что она договорилась с Кремлем о своем участии в выборах, чтобы отвлечь внимание от отстранения от выборов Навального, - передает Парфитт. - Сторонники Собчак указывают, что она по-настоящему критикует Путина и хочет превратить Россию в европейскую демократию. Правда, возможно, где-то посередине: у нее есть настоящие политические амбиции, но в то же время ее кандидатура подходит Кремлю. В связи с этим ее штаб получает немного кислорода, чтобы стимулировать реальную политическую борьбу за президентство". Источник: The Times