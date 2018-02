26 февраля 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Америке не нужна Россия, чтобы разрушить демократию. Она сама может это сделать Перечислив основные тактики, которые российское "Агентство интернет-исследований" использовало для насаждения влияния на американцев, обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум указывает, что те же самые тактики использовал Трамп. "С самого начала штаб Трампа стремился использовать присущие социальным сетям разъединяющие свойства, чтобы добраться до тщательно выбранных групп с разными посланиями. В Южной Флориде кубинцы получили сердитые послания о кубинской политике президента Барака Обамы с предупреждением, что Хиллари Клинтон ее продолжит. Их гаитянские соседи получили истории о том, что Клинтон будто бы не помогла Гаити после землетрясения 2010 года. Это была попытка убедить их не голосовать. Между тем люди, которым не нравятся ни гаитянцы, ни кубинцы, снова и снова слышали, что Трамп отгородится стеной", - говорится в статье. "Их методы и выражения так похожи, что непросто отделить российские фальшивые истории от американских фальшивых историй. Обе стороны сочиняли дикие сюжеты на основе украденных электронных писем, которые обеим помогали добиться одной и той же цели. Временами эти две стороны подходят еще ближе друг к другу. После года расследований никто не объяснил, почему Трамп в какой-то момент предвыборного лета 2016 года начал систематически использoвать истории и слоганы, зародившиеся на российском вебсайте Sputnik или даже показанные по российскому государственному телевидению, во время своих предвыборных выступлений перед толпами людей", - пишет Эпплбаум. "Обама создал ИГИЛ*" и "Хиллари приведет к началу Третьей мировой войны". Знал ли Трамп, что использует истории, созданные российской пропагандой? Глядя на то, как часто штаб Трампа контактировал с широким спектром россиян, я нахожу невозможным считать, что он не знал. Но важно в данном случае другое: эти истории стали неразличимы", - говорится в статье. "С правовой точки зрения, конечно, имеет значение, кто что от кого узнал во время американских выборов - и как. Национальная безопасность также требует, чтобы мы ответили на российское вмешательство в нашу демократию и другие демократии", - указывает журналистка. Тем не менее, "по самой своей природе социальные медиа делают возможными широкие кампании дезинформации: их алгоритмы способствуют глубокой поляризации, а обещания анонимности открывают двери для мошенничества", подчеркивает Эпплбаум. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post