Концентрация рецептурных медикаментов в озерах и реках увеличилась в 20 раз и достигла токсичного уровня

"За два минувших десятилетия уровень рецептурных медикаментов в озерах и реках увеличился в двадцать раз, говорится в новом исследовании. Концентрация лекарств в резервуарах пресной воды во всем мире выросла до опасных уровней, предупреждают эксперты. Среди вредоносных воздействий этого явления на окружающую среду - причинение вреда бактериям, которые играют жизненно важную роль для процветания водных экосистем", - сообщает Daily Mail.

"Этот кризис подпитывает чрезмерно частая выписка рецептов на антибиотики, указывают голландские ученые. В первом исследовании такого рода они обнаружили, что экологический риск, который несут антибиотики и препараты против эпилепсии, в 2015 году оказался в 10-20 раз выше, чем в 1995 году", - говорится в статье.

Когда лекарства проходят через нас, они попадают в водные пути, оказывая ужасающий эффект на бактерии, насекомых, рыб и птиц. Сейчас люди принимают больше медикаментов, чем ранее, и, учитывая старение населения, маловероятно, что эта тенденция замедлится когда-либо в ближайшем будущем, подчеркивает газета.

"Благодаря новому компьютерному анализу, использованному в исследовании, появилась возможность сделать глобальные прогнозы о влиянии рецептурных медикаментов на отдельные экологические области. В исследовании рассматривалось воздействие ципрофлоксацина, одного из антибиотиков, выписываемых врачами чаще всего для лечения инфекций, и карбамазепина, используемого для лечения эпилепсии", - отмечается в статье.

Особенно большое воздействие глобально оказывает усилившееся использования ципрофлоксацина. "Концентрация этого антибиотика может быть вредной для бактерий в воде, а эти бактерии, в свою очередь, играют важную роль в различных циклах питательных веществ", - указывает ведущий исследователь, доктор Рик Олденкамп из Университета Радбунда в Неймегене в Нидерландах. - Антибиотики могут также оказывать негативное воздействие на эффективность колоний бактерий, используемых в обработке сточных вод".

Резистентность к антибиотикам находится на повестке дня Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи ООН уже несколько лет. Ее называют одной из главных угроз для общественного здоровья.

"Обычно это рассматривается как проблема сектора здравоохранения, так как бактерии, устойчивые к антибиотикам, могут расползаться по больницам или среди домашнего скота. Однако недооценивается роль окружающей среды в этой проблеме, хотя становится все более очевидным то, что окружающая среда является источником сопротивления различным болезнетворным организмам", - указал Олденкамп. - Наша модель предсказывает относительно высокий экологический риск для эко-регионов в густонаселенных и сухих областях, таких как Ближний Восток. Однако это именно те области, где имеется мало данных о применении фармацевтических препаратов и их концентрации в поверхностных водах".

Также газета указывает на наличие другого вещества в Темзе - кокаина. "Лондонцы употребляют так много кокаина, что высокая концентрация этого препарата класса А в Темзе делает речных угрей гиперактивными", - сообщается в статье.

"Кокаин из мочи людей, его употреблявших, все чаще обнаруживается в реке, что зафиксировала наблюдательная станция около здания британского Парламента в январе 2019 года", - передает газета.

"Это вещество должно удаляться из столичных вод с помощью очистки и разбавления, однако, как показало исследование, система не справляется", - отмечает издание. Кокаин, обнаруживаемый в водах, влияет на поведение угрей, мигрирующих по Темзе каждый год в апреле-октябре, и делает их более хаотичными.