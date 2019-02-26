Подозрения в фальсификации и отсутствие абсолютного большинства на молдавских выборах

"В воскресенье молдаване были приглашены к избирательным урнам, чтобы выбрать парламент на следующие четыре года. По предварительным итогам, ни одна партия не получает абсолютного большинства, однако наилучшие результаты у уходящего президента и кандидата от пророссийской Партии социалистов Игоря Додона - 31,2% голосов и 35 из 101 места в парламенте. Проевропейский олигарх Владимир Плахотнюк и его Демократическая партия заняли третье место с 23,7% голосов, но с учетом данных по одномандатным округам, его движение составляет вторую по величине группу в парламенте - 30 депутатов. Что касается проевропейского альянса (Acum), то он получает 26 мест в парламенте, хотя занимает вторую позицию по общенациональным результатам с 26,7% голосов", - пишет журналист Liberation Жюль Венсан.

"Переговоры о создании коалиции рискуют создать атмосферу нестабильности в бывшей советской республике, которая является одной из самых бедных на континенте наряду с Украиной", - говорится в статье.

"Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своем докладе осудили "убедительные признаки покупки голосов и злоупотребления государственными ресурсами", например, автобусы, переполненные избирателями, отправленные из Приднестровья. А также "контроль над СМИ со стороны политических деятелей" и "путаницу", подогреваемую новой смешанной системой выборов", - передает Libération.

"Одна из лидеров проевропейского альянса еще в воскресенье вечером заявила, что это были "наименее демократические выборы в истории Молдавии". Партия социалистов через своего председателя Зинаиду Гречаный также указала на "грубые фальсификации". Так же, как и Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, которая обвинила Москву во "вмешательстве", когда за 3 дня до выборов МВД РФ обвинило Плахотнюка в организации международного преступного сообщества по отмыванию денег", - указывает журналист.

"Демократическая партия проевропейского олигарха призывает к немедленному началу переговоров с другими политическими партиями. Однако Партия социалистов "не исключает новых выборов", поскольку при таких политических условиях представляется сложным сформировать коалицию в этой небольшой стране, не имеющей выхода к морю, расположенной между Румынией и Украиной", - подытоживает Жюль Венсан.