Дочь пресс-секретаря Путина стала стажером Эмерика Шопрада в Европарламенте

"Как сообщило в понедельник французское информационное агентство AFP, дочь официального представителя Владимира Путина Елизавета Пескова стала стажером Эмерика Шопрада, бывшего советника по международным делам Марин Ле Пен, который гарантирует, что у нее не было доступа к уязвимой информации", - сообщает издание Le Nouvel Observateur.

Эмерик Шопрад подтверждает информацию, которую обнародовало "Радио Свобода", частное СМИ, финансируемое Конгрессом США.

"Елизавета, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, начала свою стажировку в ноябре 2018 года, [которая] завершится в конце апреля, когда закончится моя парламентская деятельность", - сказал Эмерик Шопрад.

"Как все другие стажеры Эмерика Шопрада, Елизавета, которая учится на юридическом факультете во Франции, получает вознаграждение в размере 1 тыс. евро в месяц, и "имеет доступ только к публичным данным", уточнил евродепутат", - передает издание.

Представитель Европейского парламента Марджори ванден Брук в электронном письме AFP подтвердила, что "помощники и стажеры евродепутатов не имели доступа к конфиденциальным документам".

"По мнению одного европейского источника, на самом деле у Европарламента нет секретных и даже очень конфиденциальных документов. И в интрасети Европарламента нет ничего действительно строго секретного", - пишет редакция.

Все же евродепутат от французских социалистов Кристин Ревод'Аллон-Боннфуа заявила, что она "напугана".

"Это крайне шокирующе. Дочь официального представителя Кремля это не кто угодно", - сказала она AFP. "Я удивлена, что парламентские службы утвердили такой набор кадров".

"Эмерик Шопрад, который также является членом парламентского комитета по иностранным делам и присоединенного к нему "подкомитета по безопасности и обороне", со своей стороны, попытался прекратить возникшую полемику: "Тут совершенно не о чем говорить с точки зрения защиты безопасности и конфликта интересов".

"ЕС боится вмешательства, особенно со стороны России, в выборы в Европарламент, которые состоятся в конце мая", - отмечаетcя в публикации.

"В аккаунте Елизаветы Песковой в Instagram, за которым следят почти 80 тыс. подписчиков, можно было увидеть опубликованный пять недель назад видеоролик с Гран-Плас в Брюсселе - обязательное место посещения для любого туриста в европейской столице - и из ресторана, расположенного поблизости. Но также и ее фотографии из Чечни, где она вооружена пистолетом, как это отметил журналист Николя Энен", - указывает газета.

"Кремлевская пресс-служба оказалась недоступной для получения комментария", - резюмирует издание.