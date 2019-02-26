Дети продлевают жизнь

"Воздействию алкоголя, курения или спорта на продолжительность жизни посвящено достаточное количество работ. Однако как влияют на продолжительность жизни личные обстоятельства, например, рождение детей? Этому едва изученному вопросу посвятили свое исследование ученые из Португалии и Университета Клагенфурта", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Как выяснили исследователи Пауль Швайнцер из Университета Клагенфурта и Мигель Портела из Университета Минью, для родителей характерен меньший риск смерти от инфекций, рака, заболеваний сердца, а также гибели в результате несчастных случаев, убийства или суицида.

"Исследователи проанализировали данные 205 277 людей из Англии и Уэльса, которые были получены в ходе переписи населения в период с 1971 по 2011 год. К 2011 году 39% этих людей умерли. Ученые изучили статистическую взаимосвязь между их социальным статусом, возрастом, семейным положением, временем и причиной смерти и наличием у них детей", - говорится в статье.

Ученые выяснили: "у женщин, имеющих детей, риск умереть от рака на 72,5% меньше, чем у бездетных женщин (в среднем в возрасте 50-90 лет). Так, для 70-летних женщин, не имеющих детей, абсолютный риск смерти от рака составляет 1,3%, в то время как для женщин с детьми он равен 0,4%. Риск умереть от инфекционных заболеваний у матерей в два раза меньше. Риск скончаться от сердечных заболеваний или погибнуть в результате несчастного случая, убийства или самоубийства, у женщин с детьми на треть меньше, чем у бездетных".

Подобная взаимосвязь применима и к мужчинам: так, в сравнении с бездетными мужчинами, у мужчин с детьми риск умереть от инфекционных заболеваний меньше на треть, от рака и инфаркта - почти на две трети, а от несчастного случая, убийства или самоубийства - наполовину, передает издание.

Если меньший риск развития инфекционных болезней можно объяснить тем, что иммунная система родителей "обновляется" и укрепляется благодаря тому, что их дети переносят различные инфекционные заболевания, то взаимосвязь других причин смерти с наличием детей пока остается для ученых неясной. "Возможно, что дети способствуют "оздоровлению" образа жизни родителей,в то время как бездетные люди скорее склонны вести нездоровый образ жизни", - отмечается в статье.

Исследователи также изучили влияние на продолжительность жизни других факторов, например, высокого дохода или наличия собственности. "Богатые люди, конечно, живут дольше, но у нас вызвало удивление то, что наличие детей всегда намного более положительно влияло на продолжительность жизни, чем высокий доход или наличие в собственности дома или квартиры. В результатах нашего исследования наличие детей всегда было связано со значительно меньшей вероятностью смерти, чем все другие изученные факторы", - передает Der Standard слова исследователей.