Уже Сталин предпочитал ездить на крупные конференции на бронепоезде

Расстояние между столицей Северной Кореи Пхеньяном и вьетнамским Ханоем составляет по прямой 2700 км, которые на самолете можно преодолеть за три часа. Однако, чтобы встретиться в среду в президентом США Дональдом Трампом в Ханое, северокорейский диктатор Ким Чен Ын выбрал для своей поездки поезд, пишет немецкое издание Die Welt.

"Наряду с вопросами безопасности свою роль мог сыграть и большой пример для подражания, - отмечает журналист Флориан Штар. - Уже советский диктатор Иосиф Сталин, режиму которого династия Ким подражает во многих аспектах, путешествовал, как правило, на поезде".

"Когда Ленин во время гражданской войны отправил грузинского революционера в Царицын на Волге, чтобы подавить контрреволюцию, он выбрал в качестве средства передвижения бронепоезд. Эти громадные махины использовались уже во время Первой мировой войны и оказались действенным оружием на просторах востока", - повествует автор статьи.

"Став всемогущим властелином Кремля, Сталин имел обыкновение ездить на поезде на свои дачи у Черного моря, - продолжает Штарк. - (...) Таким образом, среди прочего, можно было значительно увеличить количество телохранителей и емкостей с качественными продуктами питания".

На поезде отправился Сталин и на конференции в Ялте и Потсдаме. Когда в июле 1945 года Уинстон Черчилль и новый американский президент Гарри Трумэн вовремя прибыли в Потсдам на своих самолетах, Сталин запаздывал. Потом он рассказал Трумэну, что он якобы хотел лететь самолетом, но врачи запретили. Поэтому ему пришлось поехать на поезде и также задержаться из-за необходимости переговоров с китайцами. "Это была ложь, - указывает Штарк. - (?) Советский диктатор поехал на поезде, чтобы иметь возможность преодолеть 1923 км от Кремля до Потсдама с жестом триумфатора".

"Для этого были приложены усилия, которые по сей день затмевают любой государственный визит американского президента или любой саммит "большой семерки", - отмечает издание. - На всем участке маршрута между польско-белорусской границей и Потсдамом были переложены рельсы: европейскую колею шириной 1,435 м заменили на российскую шириной 1,52 м. Поезд Сталина состоял из трех салон-вагонов и восьми спальных вагонов, в которых якобы даже стояли пуленепробиваемые стекла".

Железную дорогу, по которой следовала делегация, охраняли 19 тыс. солдат НКВД, чтобы исключить возможность саботажа. С этой целью по пути следования курсировали и восемь бронепоездов, говорится в статье.

"Для охраны руководителя советской делегации в Потсдаме были задействованы семь полков войск НКВД и 900 охранников. В общей сложности с помощью 2041 человека в военной форме вокруг особняка Сталина было сформировано три кольца безопасности", - пишет Штарк.

Американский президент и британский премьер-министр тоже прибыли со своими поварами, но о сталинском размахе речи не было. В первые две недели июля НКВД привез в Потсдам 20 холодильников с российскими продуктами и 3 фермы с тщательно отобранным скотом, птицами и овощами. На советскую делегацию работали и две пекарни, которые ежедневно производили 850 кг хлеба и выпечки.

"В том, мог ли позволить себе такие траты Ким Чен Ын, можно сомневаться с полным правом", - заключает автор статьи.