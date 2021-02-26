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26 февраля 2021 г.
26 февраля 2021 г.

Тобиас Утц | Frankfurter Rundschau

Пандемия скоро закончится? ВОЗ озадачивает своими заявлениями

"Сколько еще будет длиться пандемия коронавируса? Этот вопрос сегодня задают себе многие граждане. На фоне циркулирующих мутаций вируса делать прогнозы относительно хода пандемии сложно", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"ВОЗ, по-видимому, исходит из того, что пандемия закончится уже через несколько месяцев, что связано с уменьшением числа новых заражений во всем мире. Ханс Генри Клуге, директор Европейского регионального подразделения ВОЗ, сказал в интервью датскому радио: "Вирус продолжит существовать, но я не думаю, что будут необходимы ограничения", - передает издание.

"Клуге подчеркнул в своем заключении: мутации - это нормальное явление, и они необязательно приведут к потере контроля над пандемией. В своих аргументах он опирается на ход пандемии в странах с высокой встречаемостью мутаций, например, в ЮАР: там широко распространена одна из мутаций коронавируса, но, тем не менее, заболеваемость падает так же, как и в других странах без высокой распространенности мутации".

"Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ и шеф Клуге, также обратил внимание на положительные тенденции - однако он оценивает ситуацию более дифференцированно: "Теперь нам нужно закрепить положительную тенденцию. Пожар еще не потушен, и если мы не продолжим бороться с ним, все снова будет охвачено пламенем". Гебреисус также заявил о "переломном моменте" в пандемии, который весьма "вселяет надежду", - говорится в статье.

"Клаус Штёр, эпидемиолог, вирусолог и бывший работник ВОЗ, уже некоторое время назад предупреждал о ложной оценке мутаций вируса. (...) Он сравнивал пандемию коронавируса с двумя пандемиями гриппа, азиатским гриппом и гонконгским гриппом. В обоих случаях инфекционная активность спадала так же быстро, как и появлялась. Но полностью вирусы не исчезли, говорит Штёр".

"Мнение Штёра, по-видимому, поддерживается и новым исследованием в США, которое недавно было опубликовано в научном журнале Science и прогнозирует: коронавирус будет развиваться "эндемически", то есть распространяться только локально. (...) Фридеманн Вебер, вирусолог Гисенского университета, придерживается похожего мнения: "Уже весной 2021 года должно стать легче, лето будет уже почти нормальным, а осень, можно сказать, будет уже обычной", - сказал он в разговоре с Focus Online".

Медик и политик Карл Лаутербах в свою очередь не считает ситуацию такой беззаботной и предупреждает о "третьей волне" в Германии. По его словам, речь по-прежнему идет лишь о том, чтобы "выиграть время, пока как можно больше людей не доплывут до спасительного берега первой прививки", - передает Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau


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