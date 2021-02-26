В Армении Никол Пашинян сталкивается с фрондой военных

"(...) Война закончилась три месяца назад, но раны остаются открытыми. В четверг в Ереване, столице Армении, произошло опасное противостояние массовых акций сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. Он заявил о "попытке государственного переворота" после того, как Генштаб ВС Армении потребовал его отставки. Глава исполнительной власти вышел на площадь с мегафоном в руках, стремясь мобилизовать своих сторонников, несмотря на то, что он, казалось, в высшей степени ослаблен военным разгромом своей страны в войне с Азербайджаном", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема.

"(...) До сих пор критика в адрес премьер-министра ограничивалась политической сферой. И Пашиняну легко было перекладывать вину на "старую власть", коррупцию, неэффективность и автократический характер которой он неоднократно осуждал. Но на этой неделе ситуация приобрела новое измерение: в своем заявлении генералы армии открыто потребовали его отставки. Никол Пашинян сразу же назвал вмешательство военных "попыткой военного переворота", а затем принял решение об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна", - говорится в статье.

"На самом деле, в течение трех месяцев у Никола Пашиняна было достаточно времени, чтобы справиться с постконфликтным кризисом. Но он сделал все, чтобы избежать таких вопросов. Он не применил никаких способов для того, чтобы ослабить напряженность и придать стране уверенности", - утверждает Викен Четерян, преподаватель истории и международных отношений в Женевском университете. По мнению специалиста по Кавказу, все происходит так, будто премьер-министру не удалось "избавиться от своей навязчивой идеи о борьбе со своими предшественниками" и утвердиться в качестве настоящего лидера всей страны", - передает Le Temps.

"В последние недели верный своему избитому лозунгу премьер-министр продолжал обвинять в военном провале своих предшественников, которые вместо того, чтобы модернизировать армию и инвестировать в военную технику "смогли купить острова, особняки, дома за границей, накопить деньги в швейцарских банках ". Центральное место в упреках Никола Пашиняна занимает российский ракетный комплекс "Искандер", купленный Арменией за 42 миллиона долларов и который, по его словам, "не сработал", - отмечает автор статьи.

"Именно в результате критики российского вооружения обострилась полемика между премьер-министром и генералами, что привело к увольнению заместителя начальника Генштаба ВС несколько дней назад. Система "Искандер" действительно была буквально разорвана на части азербайджанской армией, а точнее турецкими и израильскими беспилотниками, которые она использовала. Вызвали ли замечания Никола Пашиняна недовольство в армянских вооруженных силах, а также среди российских поставщиков? - задумывается журналист. "Судя по всему, сегодня очень выросла напряженность между политической властью и военными. Но мы имеем представление только о верхушке айсберга", - поясняет Викен Четерян.

"Как Россия (официально поддерживающая Армению), так и Турция (союзница Азербайджана) представляются истинными победителями войны в Нагорном Карабахе, унесшей жизни более 2300 армянских бойцов. Каждая из этих двух стран осудила возможную "попытку государственного переворота" в Ереване. Но такие заявления мало кого убедили", - указывает журналист.

"Армения, переживающая серьезный экономический кризис, вынужденная справляться с наплывом десятков тысяч беженцев, а также с бременем восстановления части Нагорного Карабаха, теперь погрузилась в опасный политический тупик", - резюмирует Луи Лема.