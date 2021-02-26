У Гольфстрима заканчиваются силы

"Гольфстрим служит нашей планете в качестве мощного теплового насоса и в значительной степени определяет климат. Но анализ новых данных показал, что система грозит потерять равновесие", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"За более чем тысячу лет система Гольфстрима не была настолько слабой, как в последние десятилетия, - указывает издание. - К такому выводу пришла команда ирландских, британских и немецких ученых в научном журнале Nature Geosciences. Этот вывод тревожен в связи с тем, что гигантская циркуляция океана является одной из важнейших систем переноса тепла на Земле: ее ослабление может повлечь за собой ощутимые последствия для климата".

"Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC), как на самом деле называется система Гольфстрима, функционирует как "огромная лента конвейера, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные, малосоленые глубинные воды отправляет обратно на юг", - поясняет Штефан Рамшторф, научный сотрудник Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK). Таким образом переносится огромное количество тепла".

Рамшторф уже ранее показал, что с середины XX века важное океаническое течение замедлилось примерно на 15%, что было связано с глобальным потеплением, вызванным человеком. Однако надежных данных о долгосрочном развитии AMOC не было, важные параметры измеряются лишь с 2004 года.

"Теперь же ученые объединили так называемые прокси-данные, которые можно назвать природными свидетелями прошлого", - отмечает Der Spiegel.

"Мы использовали комбинацию из трех различных типов данных, чтобы получить информацию об океанических течениях: изменения температуры в Атлантическом океане, распределение водных масс и размер фракций грунта, при этом отдельные архивы восходят к периоду от 100 до примерно 1600 лет назад", - говорит Левке Цезарь из Ирландского национального университета в Мейнуте, работающая в качестве приглашенного ученого в PIK".

Комбинация данных показала, что "после долгого и относительно стабильного периода примерно с 1850 года наблюдалось начальное ослабление с более заметным спадом начиная с середины XX века", передает издание.

"Ослабление Гольфстрима влияет на обе стороны Атлантического океана, поясняет Цезарь: "Движущееся на север поверхностное течение AMOC приводит к отклонению водных масс вправо, в сторону от восточного побережья США". Это связано с вращением Земли, в результате которого движущиеся объекты смещаются, например, течения в Северном полушарии смещаются вправо, в Южном полушарии - влево. "Если течение замедляется, этот эффект ослабляется и у восточного побережья США может скапливаться больше воды". Это может приводить к более интенсивному повышению уровня моря", - говорится в статье.

"В Европе замедление AMOC в свою очередь может вызвать учащение экстремальных погодных явлений и, например, усилить снежные бури над Атлантикой. В других исследованиях в качестве возможных последствий называются также аномально жаркая погода и усиление засухи летом. Однако, как говорят эксперты, конкретные последствия замедления AMOC пока являются предметом текущих исследований".

"Если мы и в будущем будем форсировать глобальное потепление, система Гольфстрима продолжит ослабевать - согласно последнему поколению климатических моделей, к 2100 году она ослабнет на 34-45%", - говорит Рамшторф. - "В результате мы окажемся в опасной близости к критической точке, когда течение станет нестабильным", - передает Der Spiegel.