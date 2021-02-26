Навальный все равно остается жертвой

"Решение не признавать Навального "узником совести" было правильным. Но оно также играет на руку Кремлю", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Находящийся сейчас в тюрьме российский оппозиционный политик Алексей Навальный, вероятно, споткнулся о два коротких видео, снятых в середине 2000-х, когда он искал солидарности с националистами. Навальный, будучи популистом, всегда хорошо умел занимать позиции, которые принесут ему большую поддержку. Тогда это были лозунги, выражавшие презрение к человеку, от которых он дистанцировался, но за которые никогда не извинялся", - отмечает журналистка Инна Хартвих.

"В одном из видео он называет себя "дипломированным националистом" и призывает других также стать националистами. В другом он сравнивает кавказских террористов с тараканами и призывает к применению огнестрельного оружия. Выходцев из Центральной Азии он считает преступниками и советует их депортировать. (...)Из-за этих расистских высказываний (...)Amnesty International лишила Навального статуса "политзаключенного, не применяющего насилие", которым она наделила его лишь месяц назад".

"Это правильное решение, ведь в нем правозащитная организация следует своему основополагающему принципу, заключающемуся в том, что такой заключенный не может сеять вражду. Тем не менее такое решение также является сомнительным, потому что оно играет на руку тем, кто всяческими средствами дискредитирует Навального и одобряет заключение его в тюрьму после нелепого судебного процесса".

"Сомнительным является прежде всего то, чьим интересам последовала Amnesty International. Многие из тех, кто возмущались Навальным, - возмущенные из Западной Европы, - ссылались на твиты колумнистки финансируемого Кремлем заграничного канала Russia Today. Канала, который считает себя "армией, охраняющей российское государство", - указывает издание.

"Метод "рефлексивного контроля" КГБ в очередной раз сработал: и здесь противника принудили к действиям, которые в конечном итоге выгодны Кремлю, а не самой жертве. Но Навальный в любом случае является жертвой российской политической юстиции произвола, несмотря на его сомнительные политические позиции. Теперь и без статуса Amnesty International", - заключает Die Tageszeitung.