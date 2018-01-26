Расставание в семействе Путина приподнимает покров над тайными сделками в Russia Inc.

"В период ухаживания за будущей женой и брака Кирилл Шамалов вознесся в круги сверхбогачей с небольшой помощью некоторых ближайших союзников его тестя - российского президента Путина", - утверждают журналисты Bloomberg Ирина Резник, Илья Архипов и Александр Сазонов. "Но теперь брачный союз Шамалова с младшей дочерью Путина, Катериной Тихоновой, остался в прошлом, сказали на условиях анонимности четыре информированных источника", - говорится в статье. Издание утверждает, что Шамалов вновь работает на высокой должности в "Сибуре".

По мнению издания, превратности судьбы Шамалова - редкая возможность увидеть, как ближайшее окружение Путина комбинирует семейные и дружеские связи с финансовыми вопросами.

"Короткий период деятельности Шамалова как промышленного магната начался в 2012 году, примерно тогда, когда он собирался жениться. Основные владельцы "Сибура" - Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко - повысили своего вице-президента по административной поддержке бизнеса до должности зампреда правления, а затем дали в награду 4,3% акций компании. В 2014 году, взяв ссуду в "Газпромбанке", он купил у Тимченко еще 17% акций примерно за 2,2 млрд долларов", - говорится в статье.

"В апреле прошлого года "Сибур" объявил, что Шамалов продал Михельсону акции, которые ранее купил у Тимченко. Хотя подробности сделки и соображения, стоявшие за ней, так и не были преданы огласке, один источник, осведомленный о сделке, сказал, что Шамалов заработал на продаже "ноль", потому что ему разрешалось быть держателем этих акций в чем-то вроде траста только как члену семьи Путина. Эта привилегия, касающаяся собственности, закончилась вместе с браком", - пишут журналисты, ссылаясь на три источника.

По данным издания, российская элита сейчас опасается, что санкции США могут быть распространены на детей представителей элиты.

Авторы подчеркивают: "Один человек, близкий к Шамалову, отрицал какие-либо связи между сделками в "Сибуре" и его браком. На условиях анонимности этот человек сказал, что первоначальный пакет в размере 4,3%, обретенный Шамаловым, был результатом системы фондовых опционов для менеджмента, а покупка у Тимченко была совершена совместно с отцом Шамалова. Шамаловы "еле-еле избежали убытков", когда инвестиция оказалась не столь удачной, как они надеялись, сказал источник".

"Пресс-служба "Сибура" заявила, что Шамалов поднялся по карьерной лестнице и был премирован первым пакетом акций по воле акционеров на основании того, как справлялся с работой. Официальный представитель Тимченко сказал, что продажа (его акций. - Прим. ред.) Шамалову была произведена по рыночному курсу", - пишет издание.

Издание подчеркивает: "Кремль так скрупулезно охраняет тайну частной жизни семьи Путина, что никто из лиц, с которыми мы контактировали для этой статьи, даже неофициально не стал говорить, расторгла ли Тихонова брак официально и когда именно она вышла замуж".

По мнению издания, Кирилл Шамалов все равно может попасть под санкции США, но они лишь упрочат его статус в России.