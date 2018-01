26 января 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast 12-летняя девочка привнесла в жестокую российскую версию "Холостяка" дозу собственной феминистической реальности "Унижение - часть многих "реалити-шоу", но некоторые хуже остальных. И в России особенно выделяется одно. "Давай поженимся" - версия "Холостяка", которую ведет группа женщин, с восторгом унижающих своих героев. В течение 10 лет в передаче, демонстрируемой по самому популярному российскому телеканалу "Первый канал", это сходит им с рук. Они оскорбляют холостяков и холостячек, их детей, их родителей - всех, кто достаточно смел или достаточно глуп, чтобы прийти на это шоу. Но так было до того, как на передачу пришла за компанию с отцом 12-летняя Анастасия", - рассказывает Анна Немцова в The Daily Beast. "Стало ясно, что Анастасия хочет кое-что сказать, и она отказалась играть по правилам, по которым она должна была прогнуться под натиском главной ведущей шоу - физически внушительной и очень властной Ларисы Гузеевой с холодными голубыми глазами. Несколько раз Гузеева перебивала Анастасию: "Нет, нет! Слушай меня". Затем ведущая оскорбила девочку, назвав ее "неискренней и неприятной", а также заявила, что она "хуже любой свекрови" (и такое странно говорить 12-летней девочке)", - говорится в статье. "После выхода шоу в эфир Анастасия и ее отец увидели, что российские тролли присоединились к нападкам и усилили их. Сотни телезрителей писали враждебные комментарии об Анастасии, некоторые призывали "выбить ей зубы" и "задушить ее", - передает журналистка. - Именно тогда Анастасия решила начать то, что она гордо называет своей онлайновой видео-"кампанией", адресованной "Первому каналу". "Не думаю, что кровожадным телеведущим надо позволять травмировать души детей", - сказала Анастасия The Daily Beast в эксклюзивном интервью. "В своем обращении по поводу шоу, просмотренном уже 12 тыс. человек, Анастасия настаивает, что сказанное ею во время съемок было отредактировано так, чтобы и она, и ее отец были представлены в негативном свете. Анастасия призвала прокуроров и членов российского парламента - Думы - запросить копию исходной видеозаписи у руководства "Первого канала", чтобы они увидели, как ведущие шоу постарались ее унизить", - говорится в статье. Немцова уточняет, что видеозаявление Анастасии начинается с фотографии вручения Путиным награды генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту, и упоминает, что на передаче девочка заявила о своей заинтересованности политикой, религией и феминизмом. "Это было воспринято как провокация, - утверждает Немцова. - В России феминизм считается западным грехом, и к феминисткам часто относятся как к экстремисткам". "Феминизм - это когда женщины не дают мужчинам помочь им надеть пальто", - заявила Гузеева Анастасии. "В этом году российские власти уже столкнулись с сетевым бунтом подростков, пытающихся научить старших и чиновников улыбаться и отрываться", - отмечает журналистка и рассказывает об опубликованной ульяновскими курсантами видеозаписи и последовавшем за ней флешмобе. "Признание Анастасии в феминизме тоже затронуло нерв. Более 10 тыс. российских женщин каждый год гибнет от домашнего насилия. Их забивают насмерть, выбрасывают из окон, сжигают и душат. Тем не менее, в прошлом году российский парламент ввел закон, уменьшающий наказание мужчинам за избиение своих жен, составлявший до двух лет тюрьмы, до 15 суток ареста, 360 часов принудительного труда или штрафа в 500 долларов", - указывает Немцова. Источник: The Daily Beast