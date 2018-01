26 января 2018 г. Бен Коллинз и Спенсер Акерман | The Daily Beast Демократы из Палаты представителей пытаются обнародовать 1000 новых аккаунтов российских троллей "Более 1000 ныне удаленных аккаунтов в Twitter, которые компания приписывает "ферме троллей", связанной с Кремлем, теперь находятся в руках конгрессменов, расследующих российское вмешательство в выборы 2016 года", - передают корреспонденты британского издания The Daily Beast Бен Коллинз и Спенсер Акерман. Во второй раз в течение трех месяцев неясно, узнает ли общественность, были ли провокационные твиты незнакомцев, ретвит которых они - и, возможно, члены штаба Трампа - сделали, на самом деле опубликованы российскими мошенниками, говорится в статье. "Вечером в прошлую пятницу Twitter раскрыл, что им были обнаружены 1062 новых аккаунта, контролируемых или созданных пресловутым санкт-петербургским "Агентством интернет-исследований", - информируют авторы. - Таким образом, общее число самозваных аккаунтов в Twitter, обнаруженных компанией на данный момент, достигает 3814". По словам журналистов, обнародование данных 1062 аккаунтов может пролить свет на то, сколь значительной была российская кампания влияния в преддверии победы Дональда Трампа на выборах 2016 года. "Если бы ранее Комитет по разведке Палаты представителей не обнародовал 2753 аккаунта в Twitter, американцы бы не узнали, на что похожа российская пропаганда, связанная с выборами, или сколь всепроникающей она стала", - отмечают авторы. В частности, издание узнало, что имена пользователей хранятся у Комитетов по разведке Палаты представителей и Сената, а также у Судебного комитета Сената. Высокопоставленные демократы в Комитетах по разведке Палаты представителей и Сената заявили, что, со своей стороны, они готовы обнародовать аккаунты. "Как и в случае с последним списком имен пользователей Twitter, связанных с "Агентством интернет-исследований", мы намереваемся обнародовать этот список недавно обнаруженных имен пользователей, которые компания передала комитету на прошлой неделе", - заявил изданию член Палаты представителей от Калифорнии, демократ Адам Шифф. Охват аккаунтов на два порядка превышал их число, сообщает издание. Twitter заявил, что он оповестил более 677 тыс. человек о том, что они подписались на аккаунты "Агентства интернет-исследований", сделали их ретвит или поставили лайк под одним из твитов этих аккаунтов. Компания сделала это вместо того, чтобы обнародовать конкретные аккаунты, отмечают авторы. Согласно позиции Twitter, раз эти аккаунты теперь в руках расследователей в Конгрессе, то от них зависит, обнародовать или нет самозваные имена пользователей "Агентства интернет-исследований". При участии Эндрю Дезидерио Источник: The Daily Beast