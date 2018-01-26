Россия в преддверии выборов: танцы в туалете

Кремль реагирует на провокационный видеоклип подчеркнуто спокойно - хотя забавы с гомоэротическим подтекстом могут обернуться в России неприятными последствиями, пишет московский корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт. "Власть сегодня встревожена, она опасается того, что молодежь может переметнуться на сторону главного оппонента Путина", - говорится в статье.

"Начиная с прошлой недели на российском государственном телевидении то и дело мелькают полуодетые танцующие молодые люди. Они двигаются под музыку хита итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Не проходит и дня, чтобы телеканалы не сообщили о чуть более или чуть менее фривольных пародиях на оригинальное видео 2002 года", - говорится в статье.

"Волна видеопародий не только вызывает улыбку, но и весьма показательна с точки зрения российских реалий и намерений власть имущих накануне президентских выборов 18 марта: сегодня важно не утратить расположения молодежи - она должна считать "крутым" долгоиграющего президента Путина, а не его главного оппонента Алексея Навального, который объявил о новой акции протеста в ближайшее воскресенье", - пишет журналист.

Как напоминает Шмидт, в прошлый вторник в сеть попало видео с пародией на клип Бенасси, снятое курсантами Ульяновского летного училища. "Будущие пилоты, бортинженеры и диспетчеры в нижнем белье виляют под музыку задами, раскачивают утюгами и щетками, облизывают бананы. Свои лица курсанты скрывают под форменными фуражками. Заканчивается видео общим танцем в туалете", - передает FAZ.

Видимо, курсанты подражали пародии на Satisfaction, снятой в 2015 году британскими военнослужащими, полагает корреспондент. "Между тем забавы, имеющие гомоэротический подтекст, могут обернуться в России неприятными последствиями. Уголовно наказуемыми деяниями в стране являются и "пропаганда гомосексуальности", и "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", - говорится в статье.

"Крестовый поход против гомосексуальности стал частью имиджа России как "оплота традиционных ценностей" - такой образ защищает РПЦ, и он стал центральным месседжем президентской кампании Путина в 2012 году", - пишет Шмидт.

"В эту картину вписывается и показанный недавно государственным телеканалом "Россия 1" фильм про остров Валаам на Ладожском озере (...). Более 50 минут под звон церковных колоколов, на фоне икон и в свете свечей Владимир Путин уподобляется мифическому герою и преподносится как спаситель своей страны", - передает издание.

"Для этих людей нет места в гражданской авиации", - негодовал перед камерой одного из госканалов ТВ ректор Ульяновского училища Сергей Краснов. Он сравнил видео, снятое курсантами, с "панк-молебном" Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в преддверии президентских выборов 2012 года. Его училище, подчеркнул Краснов, - это "храм науки".

"Оба "выступления" стали отличным поводом для скандала, - говорится в статье. - Однако шесть лет назад власти было выгодно дискредитировать и расколоть протестное движение против подтасовки результатов выборов и возвращения Путина в Кремль. На этот раз все по-другому. Для Путина очень важно привлечь на свою сторону молодежь (...). В прошлом году его самый серьезный оппонент Навальный продемонстрировал, что имеет много сторонников среди молодых россиян: они принимали участие в акциях протеста и стали работать в его избирательных штабах".

Не допущенный к выборам Навальный призывает теперь к их бойкоту. Он объявил об акции протеста, запланированной на ближайшее воскресенье. На этой неделе, сообщает FAZ, в штабах Навального по всей России прошли обыски.

"Кремль делает при этом ставку не только на репрессивные меры. В рамках новой акции в соцсетях размещаются видеозаписи, на которых школьники демонстрируют таблички с хештегом #РоссииНуженПутин. Явку на выборы, уровень которой на фоне отсутствия политической конкуренции становится для Кремля главной головной болью, планируется повысить и за счет запланированного на 18 марта референдума по насущными вопросам школьного образования. В этом контексте, - замечает автор, - наказывать "танцоров" было бы совсем некстати. Власть видит, что пародия на Satisfaction, наряду с критикой, набирает и голоса в свою поддержку".

"Прокурорская проверка была начата в прошлую среду, однако вскоре было объявлено, что надзорный орган не усмотрел в видео повода для привлечения курсантов к дисциплинарной ответственности в виде отчисления. В тот же день ректор Краснов в эфире ток-шоу на государственном телеканале уже более осторожно указал на то, что каждый случай будет проверяться в индивидуальном порядке. Остальные участники передачи демонстрировали понимание и комментировали ролик с юмором", - передает корреспондент.

"Расчет в отношении инцидента оказался верным. На этой неделе стремительно росло число тех, кто поддержал курсантов из Ульяновска. В сети появились клипы с танцующими молодыми мужчинами в строительных касках, парнями из МЧС. Выложены видео, снятые в Израиле и на Украине; не остались в стороне и представительницы прекрасной половины человечества: свой клип сняли российские биатлонистки и даже две бабушки, представившиеся пенсионерками из Санкт-Петербурга", - пишет журналист.

Волна солидарности с курсантами трактуется кем-то как доказательство того, что русские не так сильно прислушиваются к месседжу Кремля о "традиционных ценностях", как заявляет официальная пропаганда. На сей раз власть продемонстрировала пластичность. "Когда-то уместно отстаивание ценностей и верность принципам, а когда-то - непринужденность и юмор", - заключает Шмидт.