26 января 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Татарская культура ощущает давление Путина с приближением российских выборов "Павел Шмаков знал, что его решение не вносить изменений в учебную программу по татарскому языку его школы может спровоцировать телефонные звонки от рассерженных родителей, - рассказывает корреспондент британской газеты Financial Times Макс Седдон. - Чего директор школы "СОлНЦе" в Казани не ожидал, так это визита государственных прокуроров, которые допросили нескольких студентов и потребовали, чтобы он немедленно уволил учителей татарского языка". По словам журналиста, школа Шмакова "стала жертвой давления президента Владимира Путина на Татарстан, одну из этнических республик России, где он жаждет восстановить централизованный контроль, с тех пор как пришел к власти в 1999 году". Под давлением Кремля местные депутаты проголосовали в прошлом году за то, чтобы прекратить обязательное преподавание татарского: "по словам Путина, это поможет ученикам готовиться к экзаменам, но Шмаков заявляет, что это подрывает попытки сохранить коренную культуру Татарстана", передает Седдон. "Татарстан должен стать последней костяшкой домино, которая упадет перед стремлением к централизации Путина", - пишет автор, сообщая, что в четверг Путин посетил авиационный завод в Казани в рамках предвыборной кампании. В 1994 году Татарстан подписал договоры с Москвой, которые дали ему автономию, позволившую республике сохранить привилегии, включая продвижение ее тюркского языка и контроль над ее природными ресурсами, в частности над нефтяной компанией "Татнефть", передает Седдон. "Однако за последние 25 лет ситуация в корне изменилась, и подход Кремля поменялся, - отмечает автор. - Высокий рейтинг поддержки Путина во многом обязан его жесткому подавлению исламистских повстанцев в Чечне и усилиям по расширению власти над другими регионами. Кремль усиливает этот центральный контроль в преддверии ожидаемого переизбрания Путина на четвертый срок в марте". "В то время как президент Татарстана Рустам Минниханов был избран прямым голосованием согласно отдельной конституции, в прошлом году Кремль позволил закончиться его договору с Татарстаном, - передает корреспондент. - Как кажется, он не желает заключать новый договор, вызвав домыслы, что Татарстан будет уравнен с другими регионами, когда срок Минниханова истечет". Путин не затрагивал языковой вопрос во время безобидного этапа своей предвыборной кампании в Казани, во время которого он также навестил в больнице 81-летнего больного Минтимера Шаймиева, первого президента Татарстана, говорится в статье. Визит Путина - и назначение Шаймиева на символическую должность в его президентском штабе - задуманы как знак того, что Минниханов достиг компромисса с Москвой и проявил лояльность, сказал в беседе с газетой Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации "Агора". Однако местный политолог Руслан Айсин считает, что слишком поздно: Россия простирается на тысячи миль по обеим сторонам Татарстана, и у республики мало рычагов давления, считает эксперт. "Куда деваться Татарстану, разве что взлететь на небо?" - сказал Айсин. Источник: Financial Times