Вопрос, который вынудил русскоязычных израильтян в конце концов выйти на улицы

"Фабричной работнице Инессе Василевицки, которая 28 лет назад иммигрировала из России, нелегко живется в Израиле, но только теперь она почувствовала, что нужно выходить на улицы", - пишет журналистка Haaretz Джуди Мальц. "Я работаю 6 дней в неделю, часто до раннего вечера в пятницу, и к этому времени магазины закрываются. Как люди вроде меня должны покупать продукты, когда все магазины здесь будут закрываться на Шаббат?" - говорит Василевицки.

"Василевицки и еще около 2 тыс. жителей Ашдода, приморского города на юге Израиля, вечером в минувшую субботу вышли протестовать против нового закона, который обяжет большинство магазинов в Израиле закрываться на время Шаббата. Так называемый "закон о супермаркетах", принятый две недели назад благодаря малюсенькому перевесу голосов, активно продвигался министром иностранных дел Арье Дери, лидером ультраортодоксальной (или харедской) партии ШАС", - говорится в статье.

"Когда в Израиле в следующий раз будут парламентские выборы, говорит Василевицки, она планирует проголосовать за "Еш Атид" - центристскую оппозиционную партию, которая пять лет назад стала второй в Израиле по числу мандатов благодаря тому, что обещала бороться с принуждением религиозного характера", - пишет газета.

По данным издания, в Ашдоде "сегодня примерно треть жителей - русскоязычные". "Они прибыли из части света, где им запрещалось отправлять обряды их религии, и подавляющее большинство этих иммигрантов не принадлежит к числу евреев, соблюдающих религиозные практики. Для них Шаббат - это день, когда можно сходить на пляж, посмотреть кино или совершить покупки. Для некоторых это даже обычный рабочий день. Собственно, многие из магазинов, которые работают здесь в Шаббат, принадлежат этим иммигрантам. Но в Ашдоде также живет много харедов - теперь они составляют около 20% населения города, которые имеют значительный вес в мэрии", - говорится в статье.

Издание приводит мнение израильской журналистки Лили Галили. "Она говорит, что пока рано предсказывать, как обернутся события. Но тот факт, что русскоязычные массово вышли протестовать против правительства, важен, говорит она, и должен встревожить премьер-министра", - пишет издание.

"Люди из этого слоя не выходят на улицы по естественному для них побуждению", - говорит Галили.

Впрочем, отмечает издание, "появилось новое поколение русскоязычных: иммигранты, приехавшие в Израиль в детстве, а также дети иммигрантов, рожденные в Израиле. Представители так называемого "Поколения 1.5" выросли в Израиле и куда меньше, чем их родители, склонны чураться активизма, говорит Галили".

"Янна Босин и Светлана Фроймович типичны для этого поколения", - пишет издание.

"Нам говорят, вопреки нашей воле, как проводить наш единственный день отдыха", - сказала журналистам Босин. Фроймович назвала происходящее "совершенно неоправданным религиозным принуждением". На вопрос, за кого они будут голосовать, обе ответили в унисон: "Очевидно, за "Еш Атид", - пишет газета.