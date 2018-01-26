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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
26 января 2018 г.
26 января 2018 г.

Саймон Калдер | Independent

ЧМ-2018: российские отели поднимают цены на 18000%, чтобы заработать на наплыве английских фанатов

"Отели в России взвинчивают цены на 18 тыс. процентов, чтобы воспользоваться приездом болельщиков на чемпионат мира по футболу этим летом", - выяснила британская The Independent.

"Гостевой дом в Калининграде берет 3,125 фунтов за "улучшенные апартаменты" на троих в ночь финального матча группового этапа между Англией и Бельгией", - сообщает журналист Саймон Калдер. Обычно номер стоит 17 фунтов. "На Airbnb квартира с одной спальней на эту ночь стоит более тысячи фунтов", - разузнал автор.

Лучшей по цене альтернативой для английских болельщиков может оказаться двухместная палатка в поле в девяти милях от стадиона. На Booking.com ее сейчас предоставляют на 28 июня за 63 фунта. Место под названием "Кемпинг для палаток" находится "на окраине деревни Петрово, к северо-западу от Калининграда", информирует The Independent

"Одно из преимуществ, приведенных для варианта с кемпингом, - это то, что "помещение полностью находится на первом этаже". В число зачаточных удобств входят туалеты из ДСП и бывшая красноармейская передвижная печь", - говорится в статье.

"Российская служба по контролю в сфере туризма "назвала и пристыдила" некоторые отели, повышающие цены, чтобы заработать на спросе, - сообщает корреспондент. - Возглавляет список отель "Агора", который находится неподалеку от футбольного стадиона в Калининграде. Его обвиняют в более чем 50-кратном повышении цен на время турнира".

Ростуризм упрекнул также отель "Тихие сады" в Ростове-на-Дону и московский отель "Петровка 17", говорится в статье. Но, поскольку в российской столице номеров много, ожидается, что взлет цен будет ограниченным. "Давление на цены сильнее всего в Калининграде, - пишет Калдер: - там недостаточно мест для проживания более чем 35 тыс. болельщиков, которые ожидаются на каждом матче".

Источник: Independent


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