26 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кремлю нужна явка: годится и Путин со свечой, и "танцы в трусах" Для Путина главное на выборах 18 марта - явка как барометр поддержки. "Усилия Кириенко по повышению явки представляются эффективными", - сказал Liberation Михаил Зыгарь. "Россия 1" показала Путина на Валааме: под звон церковных колоколов, на фоне икон и в свете свечей он уподобляется мифическому герою, пишет FAZ. В отличие от жестокой реакции на "панк-молебен" Pussy Riot, за игривое видео ульяновских курсантов, видимо, решено не наказывать, дабы не отпугнуть молодежь. Устранив серьезную конкуренцию, Путин на выборах "все еще сталкивается с угрозой, которую не может с легкостью преодолеть, - это апатия избирателей", пишет журналист The New York Times Нил Макфаркуар. "Для Путина главное на голосовании 18 марта - явка как ключевой индикатор поддержки", но проблема в том, как "вызвать воодушевление в ходе скучной кампании с предопределенным исходом и кандидатом, для которого идея предвыборной борьбы противна, а идея президентских дебатов - немыслима", отмечает корреспондент. "Важна не просто победа, а качество победы", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом Кремль твердо намерен препятствовать фальсификациям. Большинство аналитиков полагают, что явка составит 55-60%, поддержка окажется примерно такой же или чуть выше, пишет Макфаркуар. "Чудаковатые персонажи, которым Кремль позволил выступить против Путина, не добавят выборам огонька", - считает журналист. Директор "Левада-центра" Лев Гудков сказал: "Некоторые личности допущены в качестве подтанцовки". Чтобы "наэлектризовать избирателей", Кремль мог бы допустить кандидатуру Алексея Навального, "самого прямолинейного и наиболее организованного оппозиционного деятеля в России", говорится далее. Вместо этого Кремль запретил ему участвовать, а "московский суд ликвидировал юридическое лицо, которое оплачивает аренду его избирательных штабов в 84 городах и платит зарплату нескольким сотням их сотрудников". Приблизительно в 15 регионах Путин может рассчитывать на поддержку в советском духе. Так, в Чечне в 2012 году Путин "получил свыше 99% голосов при более чем 99-процентной явке". "Такие фантастические цифры (...) в современную эпоху считаются неприличными", - замечает Макфаркуар. По его словам, перед выборами "руководители регионов будут напоминать карнавальных зазывал". Основная цель - привлечь молодежь. "Президент не хочет, чтобы его избирали пожилые люди и бюджетники. Он хочет, чтобы его выбрала молодежь", - заявил NYT политический консультант Игорь Минтусов. "В рамках западной предвыборной кампании, в американском духе, процедура ясна, но результат - кто победит - неизвестен. В России же процедура неясна, но результат известен", - сказал Минтусов. "Начиная с прошлой недели на российском государственном телевидении то и дело мелькают полуодетые танцующие молодые люди, - пишет московский корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт. - Они двигаются под музыку хита итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Не проходит и дня, чтобы телеканалы не сообщили о чуть более или чуть менее фривольных пародиях на оригинальное видео 2002 года". Эта волна "весьма показательна с точки зрения российских реалий и намерений власть имущих накануне президентских выборов 18 марта: сегодня важно не утратить расположения молодежи - она должна считать "крутым" долгоиграющего президента Путина, а не его главного оппонента Алексея Навального, который объявил о новой акции протеста в ближайшее воскресенье", пишет журналист. Шмидт так описывает видео, снятое курсантами Ульяновского летного училища: "Будущие пилоты, бортинженеры и диспетчеры в нижнем белье виляют под музыку задами, раскачивают утюгами и щетками, облизывают бананы. Свои лица курсанты скрывают под форменными фуражками. Заканчивается видео общим танцем в туалете". "Между тем забавы, имеющие гомоэротический подтекст, могут обернуться в России неприятными последствиями. Уголовно наказуемыми деяниями в стране являются и "пропаганда гомосексуальности", и "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", - говорится в статье. "Крестовый поход против гомосексуальности стал частью имиджа России как "оплота традиционных ценностей" - такой образ защищает РПЦ, и он стал центральным месседжем президентской кампании Путина в 2012 году", - пишет Шмидт. "В эту картину вписывается и показанный недавно государственным телеканалом "Россия 1" фильм про остров Валаам на Ладожском озере (...). Более 50 минут под звон церковных колоколов, на фоне икон и в свете свечей Владимир Путин уподобляется мифическому герою и преподносится как спаситель своей страны", - передает издание. Ректор Ульяновского училища Сергей Краснов возмущенно сравнил видео, снятое его курсантами, с "панк-молебном" Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в преддверии президентских выборов 2012 года. "Оба "выступления" стали отличным поводом для скандала, - говорится в статье. - Однако шесть лет назад власти было выгодно дискредитировать и расколоть протестное движение (...) На этот раз для Путина очень важно привлечь на свою сторону молодежь (...). Его самый серьезный оппонент Навальный продемонстрировал, что имеет много сторонников среди молодых россиян". "Кремль делает ставку не только на репрессивные меры. В рамках новой акции в соцсетях размещаются видеозаписи, на которых школьники демонстрируют таблички с хештегом #РоссииНуженПутин. (...) В этом контексте, - замечает автор, - наказывать "танцоров" было бы совсем некстати". "Расчет в отношении инцидента оказался верным. На этой неделе стремительно росло число тех, кто поддержал курсантов из Ульяновска. В сети появились клипы с танцующими молодыми мужчинами в строительных касках, парнями из МЧС. Выложены видео, снятые в Израиле и на Украине. (...) Клипы сняли российские биатлонистки и даже две бабушки из Санкт-Петербурга", - пишет журналист. Волна солидарности с курсантами трактуется кем-то как доказательство того, что русские не так сильно прислушиваются к месседжу Кремля о "традиционных ценностях", как заявляет официальная пропаганда. На сей раз власть продемонстрировала пластичность, заключает Шмидт. В России танец в трусах возведен в символ "гражданского сопротивления", поражается Le Parisien. "Это была обычная казарменная шутка. Засняв, как они танцуют в нижнем белье и фуражке пилота на голове под хит начала 2000-х, российские курсанты навлекли на себя осуждение властей, но и волну поддержки в интернете, невольно став символом сопротивления "традиционным ценностям", которые отстаивает Владимир Путин", - говорится в редакционной статье. По мнению Натальи Зоркой, аналитика "Левада-Центра", в России "молодежь уже живет в другой реальности". Молодые люди мечтают о "свободе" и "боятся меньше, чем старшее поколение: это становится заметным, когда мы видим, как они митингуют с Навальным", передает издание. В репортаже из Татарстана корреспондент британской Financial Times Макс Седдон пишет, что татарская культура ощущает давление Путина с приближением российских выборов. Под давлением Кремля местные депутаты проголосовали в прошлом году за то, чтобы прекратить обязательное преподавание татарского: "по словам Путина, это поможет ученикам готовиться к экзаменам", передает Седдон. "Татарстан должен стать последней костяшкой домино, которая упадет перед стремлением к централизации Путина", - пишет автор, сообщая, что в четверг Путин посетил авиационный завод в Казани в рамках предвыборной кампании. В 1994 году Татарстан подписал договоры с Москвой, которые дали ему автономию, позволившую республике сохранить привилегии, включая продвижение ее тюркского языка и контроль над ее природными ресурсами. "Однако за последние 25 лет ситуация в корне изменилась, - отмечает автор. - Высокий рейтинг поддержки Путина во многом обязан его жесткому подавлению исламистских повстанцев в Чечне и усилиям по расширению власти над другими регионами. Кремль усиливает этот центральный контроль в преддверии ожидаемого переизбрания Путина на четвертый срок в марте". "В то время как президент Татарстана Рустам Минниханов был избран прямым голосованием согласно отдельной конституции, в прошлом году Кремль позволил закончиться его договору с Татарстаном, - передает корреспондент. - Как кажется, он не желает заключать новый договор, вызвав домыслы, что Татарстан будет уравнен с другими регионами, когда срок Минниханова истечет". Французская Liberation публикует интервью российского историка Михаила Зыгаря, автора книги "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России". "После прихода к власти Путин очень сильно изменился. У него никогда не было долгосрочного плана. Он быстро реагирует, так как не следует заранее установленному сценарию. Главное в его эволюции - обретение глубокой веры в свое всемогущество, - сказал Зыгарь. - Эта вера в его силу передалась части его окружения. Вокруг него есть люди, которые всегда были большими циниками, но теперь они влюблены в своего лидера и горячо в него верят". "Придя к власти, Путин не имел собственной идеологии: она сформировалась его окружением, очень либеральным и прозападным. Кстати, во время первого мандата он вел себя как самый прозападный лидер в истории России: обсуждался даже вопрос присоединения России к НАТО", - напоминает историк. После каждой "цветной революции" в странах бывшего СССР стали расцветать теории заговора. Протесты 2011-2012 годов сильно задели Путина: "образованный средний класс, который должен был его благодарить за 2000-е годы (самое процветающее десятилетие в российской истории), вышел на улицы". "Он начал делать ставку на менее просвещенный рабочий класс, на людей, склонных к национализму, для которых гордость за страну является источником личного удовлетворения. Путин реставрировал воображаемую синтетическую империю: немного сталинизма, небольшая доза дореволюционной России, капелька православия и несколько советских атрибутов. Такая гибридная идеология привлекает и объединяет большинство", - пояснил Зыгарь. "Пресловутая путинская стабильность - символизирующая отсутствие сменяемости и политического плюрализма - в конечном счете становится фактором неустойчивости и уязвимости", - убежден собеседник издания. "Россия - это страна, которая сегодня не в состоянии говорить о будущем". "Прошлогодние митинги с массовым участием лицеистов и студентов неприятно поразили правительство", - отметил историк. "Никто не понимает, чем эти мальчишки и девчонки отличаются от радикализированной части традиционного населения. (...) Это люди, родившиеся с телефоном в руке и с интернетом в голове. У них совершенно другая система ценностей, чем у тех, кто знал Советский Союз. Например, тайна личной переписки в электронных письмах и даже существование безлимитного интернета являются неотъемлемыми правами и свободами самого молодого поколения", - указал Зыгарь. "Алексей Навальный не вызывает особого опасения, но его уже воспринимают всерьез, больше, чем прежде. Решение отстранить его от участия в выборах не безобидно", - считает Зыгарь. Навальный "был отброшен как совершенно инородное тело для системы. Он единственный политик "инопланетянин": все остальные, в том числе оппозиционные, стараются действовать в предписанных рамках". "Каков интерес населения к предстоящим выборам?" "Трудно сказать, поскольку у нас нет достойной доверия социологии. Усилия Кириенко по повышению явки представляются эффективными. Присутствие Собчак - правильное решение. У нее хороший рейтинг популярности, ее все знают и ненавидят. Убрать из президентской гонки твердокаменного главу компартии Зюганова - тоже отличное решение. Эти выборы выглядят более презентабельно, чем предыдущие. Однако никто не питает иллюзий: в России не существует политического процесса. (...) Люди, способные сыграть важную гражданскую роль, не рискуют ввязываться в политику. Они боятся все там потерять", - ответил Зыгарь. 