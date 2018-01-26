Неизвестные шедевры или подделки? Выставка произведений русских авангардистов всколыхнула мир искусства

Частная коллекция, включающая произведения Кандинского и Малевича, выставленная в Генте, всколыхнула мир искусства. Некоторые эксперты сомневаются в подлинности картин. Возникла полемика, в частности, в России, говорится в редакционной статье Le Figaro.

26 произведений российского современного искусства, предоставленных бельгийско-российским коллекционером Игорем Топоровским, с октября выставлены в Музее изящных искусств Гента в Бельгии. С тех пор, как фотографии картин появились в интернете, многие эксперты и арт-дилеры поставили под сомнение их подлинность. Они задумались, как коллекция неизвестных произведений столь престижных художников могла так долго держаться в секрете, пишут журналисты.

"Ясно, что речь идет о подделках, собранных из скопированных фрагментов" существующих картин, считает Виталий Пацюков, куратор московского Государственного центра современного искусства.

Группа искусствоведов опубликовала открытое письмо во фламандской ежедневной газете De Standaard и в издании The Art Newspaper, поставив под вопрос "крайне сомнительное" происхождение произведений. Они подчеркнули, что многие из работ никогда ранее не включались в художественные каталоги, но. тем не менее, не назвали их "подделками", передает редакция.

"До тех пор, пока не будут представлены неопровержимые улики для оправдания слухов, нет никаких оснований убирать картины с выставки", - неоднократно заявлял музей, утверждая, что давал упоминание о происхождении произведений посредством Фонда Дилегема (Dieleghem Foundation) Топоровского.

После эмиграции из Москвы в 2006 году Игорь Топоровский создал этот фонд в Брюсселе, чтобы объединить свои семейные коллекции. Он, со своей стороны, выступает против "несправедливых и жестоких" нападок на свою коллекцию, говорится в статье.

Чтобы положить конец полемике, вмешался министр культуры Фландрии Свен Гатц, предложивший провести экспертизу, по согласованию с музеем, городом и коллекционером, пишут авторы.

Андрей Сарабьянов, историк искусства и куратор выставки авангардистов в московском Еврейском музее и центре толерантности, возмущенно говорит: "Стыдно показывать экспозицию с сомнительными произведениями". Он рассказал AFP, что "раньше в частных галереях устраивались выставки с сомнительными произведениями, но в государственном музее - никогда". По его мнению, скандала можно было избежать, если бы сначала проконсультировались с экспертами.

Однако эксперты заранее утверждают, что произведения русского авангарда - направления модернизма, охватывающего период с 1890 по 1930 год, - особо подвержены подделкам, указывает Le Figaro. Подлинные произведения редко появляются на рынке, и большинство из них хорошо известны, поясняет британский коллекционер и историк искусства Мэттью Баун. Этот специалист по русскому искусству XX века говорит, что за тридцать лет карьеры лишь один раз видел, как на продажу предлагался подлинник Малевича, в то время как с подделками он сталкивался постоянно. Он считает, что "даже самый богатый олигарх России, самый богатый человек в мире не мог бы составить такую коллекцию, как эта". Подобная идея кажется ему "совершенно невероятной".