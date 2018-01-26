Потрясающие откровения главы российских болельщиков о ЧМ-2018

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, подозреваемый в том, что он оказался в центре столкновений с английскими футбольными фатами в июне 2016 года в Марселе, высказался за пять месяцев до ЧМ по футболу в его стране. Интервью записали журналисты Le Parisien Марина Мищенко и Ив Лерой.

"Как россияне собираются встретить публику, которая приедет на ЧМ?" - спросили журналисты.

"Мне известно, что англичане очень беспокоятся и истерят по этому поводу. Безопасность будет беспрецедентной, а атмосфера гостеприимной. В России нет агрессивного настроя. Историческими противниками русских являются украинцы, которые не участвуют в соревнованиях, поляки, чьи самые активные хулиганы не получат визу, и хорваты - враги наших братьев сербов. Внимание хулиганов будет обращено на эти национальности. Для англичан, французов и итальянцев нет никаких оснований для беспокойства", - ответил Шпрыгин.

"В репортаже BBC российские хулиганы обещают устроить на ЧМ-2018 "фестиваль жестокости". - заметили журналисты.

"Это пропагандистский фильм. Англичане засняли, как бахвалятся российские болельщики, пребывающие в состоянии эйфории. Это несерьезно. Во время проведения ЧМ-2018 большинство хулиганов предпочтут уехать из больших городов. Они боятся гонений. Здесь не может произойти то, что случилось в Марселе. У нас большинство хулиганов уже сидели бы в тюрьме. В Марселе, пока англичане пили и бросали бутылки, полиция бездействовала. В России, безусловно, будут иметь место какие-то оскорбления и мелкие стычки, но не будет больших организованных "войн". В Москве хороший уровень безопасности, это не Сомали или Ирак. К тому же самим туристам не надо нарывались на неприятности", - заявил Шпрыгин.

"У вас есть послание для французов?"

"Добро пожаловать в Россию! Это будет незабываемое путешествие, потому что будет тепло и хорошо - города красивые, стадионы комфортабельные и цены привлекательные", - утверждает Шпрыгин.

"Стоит ли опасаться расистских перегибов во время ЧМ-2018?"

"В России нет расизма. У нас никогда не было ни рабства, ни колоний. Негры в России встречаются так редко, что являются диковинкой. Африканские студенты в Москве часто подрабатывают в рекламных агентствах, так как привлекают к себе внимание. Враждебности нет. Сегодня я видел негра в ушанке, он спросил меня, как пройти в банк. Я объяснил ему, и это меня позабавило, потому что редко можно увидеть негра в меховой шапке. Не надо искать расизм там, где его нет. Как всякий нормальный человек и патриот, я хочу оставить хорошее впечатление о своей стране", - сказал Шпрыгин.

"Цветные" болельщики или гомосексуалисты будут хорошо приняты?" - спросили журналисты.

"Будь они хоть черные, красные, желтые или розовые, об их цвете не стоит беспокоиться. А вот геям надо уважать культуру страны, которую они посещают. Ты можешь приехать со своим другом, даже снять один номер, но не нужно целоваться или держаться за руки на Красной площади", - сказал собеседник издания.

"Вы являетесь приближенным Путина, как об этом писала пресса?" - поинтересовались интервьюеры.

"Я с ним встречался, и один раз даже мы вместе пили пиво. Но это благодаря моему положению в среде болельщиков, а не наоборот", - ответил Шпрыгин.

"Вы признаете свое звание хулигана?"

"Я давно уже не хулиган, - ответил Шпрыгин. - Последний раз я дрался в 2005 году в Киеве на матче "Динамо", нас было 400 человек. В качестве президента я подчеркиваю, что Всероссийское объединение болельщиков выступает против всякого экстремизма, против любых расистских проявлений, против остановки матча из-за брошенных файеров и против драк, которые приводят к травмам".