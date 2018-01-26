В России танец в трусах возведен в символ "гражданского сопротивления"

"Это была обычная казарменная шутка. Засняв, как они танцуют в нижнем белье и фуражке пилота на голове под хит начала 2000-х, российские курсанты навлекли на себя осуждение властей, но и волну поддержки в интернете, невольно став символом сопротивления "традиционным ценностям", которые отстаивает Владимир Путин", - говорится в редакционной статье Le Parisien.

Как сообщает издание, "в клипе 14 кадетов Ульяновского института гражданской авиации соблазнительно танцуют, похотливо облизывая бананы, и шлепают друг друга по заднице под хит с эротическим подтекстом Satisfaction Бенни Бенасси". Видео, выложенное в сеть 16 января, за несколько дней получило более 2 млн просмотров в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Газета пишет, что клип вызвал ярость ректора института, Сергея Краснова, который осудил "безнравственную пародию", "наносящую оскорбление профессии". "Затем Росавиация разродилась заявлением для прессы, где ведомство требовало принять "самые жесткие меры дисциплинарной ответственности" по отношению к курсантам, а экспертам авиационной медицины рекомендовало провести их психологическую экспертизу", - говорится в статье.

"Перед лицом этой порой несоразмерной реакции многие русские решили выразить свою поддержку юношам, засняв собственный танец под Satisfaction в более или менее оголенном виде с той же эротической хореографией, - передает издание. - Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин (49%) посмотрел видео и 43% увидели в нем "безобидную шутку".

"Это пример гражданского сопротивления" попытке государства "руководить частным поведением", одобрительно написал политолог Андрей Колесников на сайте The New Times.

По мнению Натальи Зоркой, аналитика "Левада-Центра", бурная реакция властей связана с "гомоэротическим подтекстом", который они усмотрели в клипе. "Гомофобия очень распространена в российских политической и медийной сферах, и этот мощный идеологический дискурс также влияет на местные власти, - цитирует издание Зоркую. - Молодежь уже живет в другой реальности, и они не согласны, чтобы им навязывали традиционные российские ценности, религиозное видение нравственности". Напротив, по мнению эксперта, они мечтают о "свободе" и "боятся меньше, чем старшее поколение: это становится заметным, когда мы видим, как они митингуют с (оппозиционером Алексеем) Навальным", который в прошлом году вывел на улицы десятки тысяч молодых людей.