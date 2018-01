26 января 2018 г. Виктор Мэзер, Ребекка Р. Руиз | The New York Times Россия отстранена от зимней Олимпиады, но посылает на нее 169 атлетов Россия номинально отстранена от грядущей зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане из-за своей поддерживаемой государством допинговой программы и изощренной мошеннической схемы, осуществленной на прошлых зимних Играх. Но Россия заявила в четверг, что она пошлет полноценную команду из 169 атлетов на Игры, в которых они будут участвовать в качестве отдельных "олимпийских спортсменов из России", пишет The New York Times. В прошлую пятницу международные олимпийские чиновники заявили, что они разрешили потенциально участвовать в соревнованиях в Пхёнчхане 389 российским атлетам - щедрый резерв, подвергнутый критике как нейтрализующий наказание МОК, отмечает издание. "В четверг МОК огласил 17 факторов, принятых им во внимание при оценке допустимости к соревнованиям потенциальных российских олимпийцев", - говорится в статье. Среди них издание перечисляет возможную причастность спортсменов к расследованию допинговой схемы и информацию из базы данных, полученной из московской антидопинговой лаборатории. Томас Бах, высший международный олимпийский чиновник, отстаивал свое решение допустить "новое поколение" российских атлетов к соревнованиям. На прошлой неделе МОК отстранил 111 других спортсменов от участия в Играх, и еще 50 врачей и тренеров не получили приглашения на Игры, говорится в публикации. Как пишет газета, 42 российских олимпийца были пожизненно отстранены от соревнований в результате допингового скандала - наказание, которое большинство этих атлетов надеются оспорить в суде. "Многие из атлетов, как ожидается, примут участие в Олимпиаде в первый раз, по заявлению МОК. Тем не менее, некоторые могут получить право на участие в соревнованиях, завоеванное их отстраненными соотечественниками, которые участвовали во многих турнирах в зимних видах спорта в этом сезоне и прошли олимпийскую квалификацию, несмотря на запрет", - говорится в статье. Источник: The New York Times