26 января 2018 г. Кейт Андерсен Брауэр | The New York Times Тихий радикализм Мелании Трамп "Президент Трамп в первую годовщину своей инаугурации провел день, разнося демократов за приостановку работы правительства, предположив, что женщины, вышедшие на марш протеста против его президентства, каким-то образом это празднуют, и погрязнув в обвинениях, что он заплатил порнозвезде, чтобы она молчала об их отношениях", - пишет журналистка CNN и автор книги "Женщины номер один: грация и власть современных первых леди Америки" (First Women: The Grace and Power of America'sModern First Ladies) Кейт Андерсен Брауэр в статье для The New York Times. "Тем временем Мелания Трамп отметила эту годовщину, разместив в Twitter в день инаугурации единственное собственное фото - под руку с морским пехотинцем. Ее мужа нигде не было видно, и она не упомянула его имя", - отмечает автор. Несколько дней спустя - в 13-ю годовщину свадьбы Трампов - она отменила планы сопровождать супруга на Международный экономический форум в Давосе. "Возможно, она не прогрессивна. Возможно, она аполитична. И, тем не менее, миссис Трамп может сделать больше всех своих предшественниц для того, чтобы положить конец нашим ожиданиям рабской преданности супругу со стороны первой леди", - полагает Брауэр. У нее есть для этого причины, и они почти точно носят личный характер, считает журналистка: например, Трамп в свое время заявил, что "дал ей неделю" на то, чтобы похудеть после родов, и ей пришлось защищать его после публикации скандальной пленки, на которой он хвастался, как он "лапал" женщин. "Хиллари Клинтон была первой первой леди, баллотировавшейся на должность президента, но, как бы это ни было прогрессивно и революционно, она, тем не менее, приняла решение поддержать своего мужа после того, как он признался в связи с практиканткой в Белом доме Моникой Левински, несмотря на собственную боль и унижение", - говорится в статье. Брауэр предполагает, что у Мелании Трамп может быть больше общего в этом смысле с Мишель Обамой, заявившей в интервью, что она "любит своего мужа", но что "он не идеален". Для Мелании "тихий бунт начался с ее решения не переезжать в Белый дом в течение пяти месяцев после того, как ее муж вступил в должность". "Он набрал силу, когда она оттолкнула руку супруга на аэродроме в Израиле в прошлом году. К тому времени, когда Трампы покинут Белый дом, миссис Трамп, возможно, сделает больше, чем большинство ее предшественниц, чтобы изменить наши представления об этой архаической "должности", не имеющей перечня обязанностей и оплаты и предполагающей, тем не менее, невероятные ожидания", - заключает автор. Источник: The New York Times