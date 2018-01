26 января 2018 г. Майкл С. Шмидт и Мэгги Хаберман | The New York Times Трамп приказал уволить Мюллера, но пошел на попятный, когда юрисконсульт Белого дома пригрозил, что уволится "В июне прошлого года президент Трамп приказал уволить Роберта С. Мюллера III, спецпрокурора, руководящего расследованием "российской темы", утверждают четыре человека, которым об этом сообщили. Но в итоге он пошел на попятный после того, как юрисконсульт Белого дома пригрозил, что уволится вместо того, чтобы выполнять это указание", - пишет The New York Times. Это первый известный случай, когда Трамп пытался уволить спецпрокурора, отмечают журналисты Майкл С. Шмидт и Мэгги Хаберман. "Мюллер узнал об этом эпизоде несколько месяцев назад, когда его следователи допрашивали действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома в рамках его расследования по вопросу о том, чинил ли президент помехи правосудию", - говорится в статье. Издание возвращается к рассказу неназванных источников: "Два источника сказали: на фоне первой волны сообщений в прессе, что Мюллер расследует потенциальное дело о помехах правосудию, президент начал утверждать, что у Мюллера имелись три конфликта интересов, ввиду которых он неспособен руководить расследованием. Во-первых, утверждал он, много лет назад спор о взносах в гольф-клубе Трампа (Trump National Golf Club) в Стерлинге, штат Вирджиния, побудил Мюллера, который в то время был директором ФБР, отказаться от членства в клубе. Во-вторых, сказал президент, Мюллер не может быть беспристрастным, так как в недавнее время работал в юридической фирме, которая прежде представляла интересы президентского зятя Джареда Кушнера. И наконец, заявил президент, в мае, за день до назначения на пост спецпрокурора, с Мюллером провели собеседование насчет его возвращения на должность директора ФБР". "Получив приказ президента об увольнении Мюллера, юрисконсульт Белого дома Дональд Ф. Макган отказался просить министерство юстиции об отстранении спецпрокурора и заявил, что вместо этого уволится сам", - пересказывает газета слова источников, которые пожелали остаться анонимными, так как говорили о незавершенном расследовании. По данным газеты, Макган заявил высокопоставленным сотрудникам Белого дома, что увольнение Мюллера окажет катастрофическое воздействие на президента Трампа. Макган также сказал сотрудникам Белого дома, что Трамп не станет в одиночку осуществлять затею с отстранением Мюллера. "Затем президент пошел на попятный", - говорится в статье. "Макган также опасался, что увольнение спецпрокурора подтолкнет к новым вопросам по поводу того, уж не пытается ли Белый дом препятствовать расследованию "российской темы", - говорится в статье. По данным газеты, в тот период группа юристов Трампа пыталась раскопать потенциальные конфликты интересов, к которым причастны Мюллер и его команда. Но с июля прошлого года Трамп сильно смягчил критику в адрес Мюллера, вняв советам нового сотрудника своей команды юристов - Тая Кобба. С тех пор Белый дом исходит из тезиса, что сотрудничество с Мюллером - самый быстрый способ развеять подозрения. Источник: The New York Times