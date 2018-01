26 января 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Победа на выборах обеспечена, и Путин добивается высокой явки для окончательного утверждения Устранив серьезную конкуренцию, Путин на выборах "все еще сталкивается с угрозой, которую не может с легкостью преодолеть, - это апатия избирателей", пишет журналист The New York Times Нил Макфаркуар. "Для Путина главное на голосовании 18 марта - явка как ключевой индикатор поддержки", но проблема в том, как "вызвать воодушевление в ходе скучной кампании с предопределенным исходом и кандидатом, для которого идея предвыборной борьбы противна, а идея президентских дебатов - немыслима", пишет Макфаркуар. "Важна не просто победа, а качество победы", - прокомментировал The New York Times генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом Кремль твердо намерен препятствовать фальсификациям, чтобы сделать выборы хотя бы внешне легитимными и предотвратить протесты, говорится в статье. "Путин хочет, чтобы выборы выглядели честными", - отмечает политолог Дмитрий Орешкин. Поначалу целью была формула "70/70": 70% голосов при 70-процентной явке, указывает автор статьи со ссылкой на российские СМИ. "Однако большинство аналитиков полагают, что Путин не достигнет своей цели: явка составит 55-60%, поддержка окажется примерно такой же или чуть выше", - пишет Макфаркуар. "Чудаковатые персонажи, которым Кремль позволил выступить против Путина, не добавят выборам огонька: их уровень поддержки остановился на цифрах из одного знака", - подчеркивает журналист. Он приводит комментарий директора "Левада-центра" Льва Гудкова: "Некоторые личности допущены в качестве подтанцовки". "У Кремля есть один верный способ наэлектризовать избирателей - допустить кандидатуру Алексея Навального, самого прямолинейного и наиболее организованного оппозиционного деятеля в России, - говорится далее. - Вместо этого Кремль запретил ему участвовать в предвыборной борьбе, а московский суд ликвидировал юридическое лицо, которое оплачивает аренду его избирательных штабов в 84 городах и платит зарплату нескольким сотням их сотрудников". "Навальный призывает бойкотировать выборы, но некоторые аналитики считают это неразумным, поскольку, если эффект будет незначительным, это может выявить досадно низкий уровень его поддержки", - добавляет автор статьи. Приблизительно в 15 регионах "Путин может рассчитывать на поддержку в советском духе", пишет журналист. Так, в Чечне в 2012 году Путин "получил свыше 99% голосов при более чем 99-процентной явке". "Однако в этих регионах лишь около 10% электората, а такие фантастические цифры, как в Чечне, в современную эпоху считаются неприличными", - пишет Макфаркуар. "Если в выборах и есть элемент состязания, то скорее между высокопоставленными бюрократами на предмет того, кто сможет обеспечить для Путина наибольшую поддержку", - продолжает автор статьи. По его словам, "руководители регионов будут напоминать карнавальных зазывал", превратив день выборов в своего рода фестиваль. Цель при этом - привлечь в основном молодежь, указывает журналист. "Президент не хочет, чтобы его избирали пожилые люди и бюджетники. Он хочет, чтобы его выбрала молодежь", - заявил The New York Times политический консультант Игорь Минтусов. "В рамках западной предвыборной кампании, в американском духе, процедура ясна, но результат - кто победит - неизвестен. В России же процедура неясна, но результат известен", - сказал Минтусов. Источник: The New York Times