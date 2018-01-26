Путин завел Россию в тупик

Президент России правит так же долго, как "вечный" советский лидер Леонид Брежнев. Путин хочет остаться у власти еще на шесть лет. Однако выхода из тупика, в который он завел страну, Путин предложить не может, констатирует автор статьи на сайте Neue Zuercher Zeitung Андреас Рёш.

"Нервозность среди представителей российской элиты продолжает нарастать", - пишет автор. И речь идет совсем не о намеченных на 18 марта президентских выборах, а об окончательном вердикте, который 29 января должны вынести американские власти относительно новых антироссийских санкций. "Штрафные меры направлены, с одной стороны, против представителей российского бизнеса, имеющих контакты с российским аппаратом спецслужб, с другой - Вашингтон планирует внести олигархов со связями в политических верхах в "черный список", который затем может послужить основой для дальнейших санкций. (...) Американский закон целит тем самым в слабое место России: в противоречие, суть которого в том, что влиятельные представители страны ругают Запад за аморальность и коварство, однако не прочь делать там бизнес, уводить по-тихому деньги в иностранные офшоры, отправлять детей учиться в западные школы и наслаждаться всеми преимуществами американских больших городов. Эта двойная жизнь (...) теперь под угрозой", - говорится в статье.

"По сравнению с этим, - пишет автор, - мартовские выборы президента выглядят приятной прогулкой. То, что Путин будет переизбран, ясно уже сегодня. (...) Его основным врагом становится не один из многочисленных оппонентов на выборах, а апатия среди россиян, которая может привести к низкой явке".

"И если в условиях демократии переизбрание усиливает позиции политика, то Путин на подобный эффект рассчитывать вряд ли может", - говорится в статье. Собравшимся на его инаугурации, которая пройдет в мае в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, будет ясно: "часы Путина тикают громче, чем когда бы то ни было". Что будет после четвертого срока Путина, не знает никто.

"То, что его часы тикают, бесспорно, известно и Путину. (...) Он доминирует в российской политике на протяжении 18 лет, включая и его рокировку с Дмитрием Медведевым, когда он в период с 2008 по 2012 год продолжал дергать за ниточки в качестве премьер-министра. В эту субботу Путин побьет рекорд, который вызывает неоднозначную оценку. Начиная с субботы он будет находиться у руля в государстве дольше "долгоиграющего" советского лидера Брежнева. (...) Брежнев поныне остается символом золотой эры стабильности, однако его имя связывают также со стагнацией и фатальной неспособностью к проведению реформ".

"Популярность Путина не должна маскировать то, что баланс его третьего срока выглядит печально: "тучные годы" остались в прошлом, экономика парализована. Если еще в 2008 году Путин мог демонстрировать впечатляющие показатели роста, составлявшие в среднем 7%, то с тех пор Россия пережила две рецессии и уступает теперь другим развивающимся странам. (...) Политическую остроту эта проблема приобретает еще и потому, что в стране растет число тех, кто оказался за чертой бедности: начиная с 2014 года сокращаются реальные доходы населения", - пишет автор, указывая на то, что корни проблемы лежат в основном в структурной слабости экономики страны.

"Это вынудило Путина поменять основы, на которых выстраивается его власть. Негласный общественный договор, заключенный властью с россиянами в 2000 году и основанный на отказе населения от политических свобод в обмен на рост благосостояния, больше не работает. Режим компенсирует его громогласным крайним национализмом, который подпитывает российскую тоску о возвращении статуса сверхдержавы. Если верить кремлевской пропаганде, которую то и дело лихорадит, Россия со всех сторон окружена врагами, одновременно с этим является бастионом в борьбе с декадансом Запада, украинским фашизмом и раковой опухолью в виде исламизма. Этот грубый замес приносит Путину успех. Аннексированный с наскока "священный" Крым наделил его чуть ли не статусом национального спасителя; военные успехи в Сирии, создание антизападного союза с Турцией и сенсационные хакерские атаки в США, похоже, убеждают домашнюю публику в том, что Россия снова обретает статус сверхдержавы", - повествует автор.

Путинской России грозят проблемы, с которыми страна уже сталкивалась в брежневскую эпоху: тогда СССР переоценил свои возможности, раздувая военный бюджет. "В России из-за военной сферы финансирование недополучают здравоохранение и образование", - констатирует автор.

"Поддержка Путина (...) маскирует тот факт, что его коррумпированное правительство стремительно теряет авторитет. И режиму не остается ничего, кроме как закручивать спираль репрессий, направленных против оппозиции и критически настроенных СМИ", - пишет издание.

"При всем при том, что Путин стал неприкосновенным правителем, он завел свою страну в тупик, как в политическом, так и в экономическом плане. (...) Экономическая стагнация, возможно, будет лишь нарастать - в том числе и потому, что Путин не сторонник реформ и может предложить избирателям лишь продолжение нынешнего курса. Нерешенный вопрос с преемником будет лишь обостряться: без кадровых и идейных обновлений кремлевский режим будет костенеть, к тому же на горизонте так и не появилось кандидатуры на роль преемника, который был бы способен, подобно Путину, уравновешивать противоборствующие силы внутри режима", - замечает автор публикации.

"Открытых выборов в этой ситуации не предвидится и потому, что весь кремлевский клан в случае смены режима должен будет опасаться уголовного преследования и потери наворованных богатств. Таким образом, заглядывая в 2024 год, российская элита скоро станет задаваться вопросом о том, зачем вообще что-то менять? Зачем начинать дебаты вокруг кандидатуры преемника, которые лишь дестабилизируют систему (...)? Вполне реалистичным сценарием, - считает автор, - остается намерение политической элиты снова сделать ставку на Путина. Изменить конституцию и отменить действующее ограничение по количеству президентских сроков - не большая проблема".

"Если кто и может поставить крест на политической карьере Путина, так это скорее собственная элита, да и то лишь в том случае, если путинский курс на самоизоляцию и стагнацию будет ощутимо вредить экономическим интересам верхушки. По этой цели бьют американские санкции, направленные против "олигархов", - однако их совсем недостаточно для того, чтобы Кремль почувствовал угрозу. В ближайшем будущем будет действовать лозунг, провозглашенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным: "Путин - это Россия. Нет Путина - нет России", - резюмирует автор статьи.