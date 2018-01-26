Россия готова "убить тысячи и тысячи" британцев при помощи разрушительной атаки, предупредил министр обороны Британии

Россия может спровоцировать "тысячи, и тысячи, и тысячи" смертей в Британии при помощи атаки, которая может парализовать британскую инфраструктуру и энергообеспечение, предупредил министр обороны страны Гэвин Уильямсон в интервью корреспонденту британской газеты Daily Telegraph Бену Фармеру. Политик заявил, что Москва изучает критически важную национальную инфраструктуру Британии и то, как она связана с континентальными сетями энергоснабжения, с целью посеять "панику" и "хаос". Высказывая изданию свою оценку угрозы, исходящей от того, что он назвал все более напористым Кремлем, министр заявил, что Россия готова предпринять действия, "которые любая другая страна воспринимала бы как абсолютно неприемлемые".

В интервью Уильямсон отметил, что Россия шпионит за критически важной британской национальной инфраструктурой и задается вопросом: "Как мы можем навредить Британии?"

По словам министра, русские размышляют над тем, "как бы нам причинить сильные страдания Британии". "Навредить ее экономике, разорвать на части ее инфраструктуру, фактически привести к тысячам, и тысячам, и тысячам смертей, но, в действительности, чтобы в этом был элемент создания полного хаоса в стране", - озвучил чиновник предполагаемые намерения России.

Уильямсон рассказал изданию, что Россия изучает линии электропередачи, которые связывают Британию с континентальным снабжением и позволяют ей торговать и обмениваться электричеством и газом с соседями. "Почему они непрестанно фотографируют и изучают электростанции, почему они изучают соединительные трубопроводы, которые приносят так много электричества и так много энергии в нашу страну. Они изучают эти объекты, поскольку они говорят себе, что это способ навредить Британии", - цитирует газета министра.

"Это реальная угроза, с которой, как я полагаю, страна сталкивается в данный момент", - добавил политик. По его словам, диверсия может быть осуществлена при помощи кибератаки, подводной деятельности или даже ракеты.