26 января 2018 г. Эдвард Лукас | The Times Скандал со шпионским ПО - только верхушка айсберга "Вы отдали бы ключи от вашего дома частной охраной компании, предоставив ее сотрудникам право видеть все, что делается у вас дома, просматривать ваши вещи и вскрывать вашу почту? На вопрос, сформулированный таким образом, ответ будет "возможно, нет" - особенно если речь идет о компании, находящейся в России и основанной бывшим офицером КГБ", - рассуждает Эдвард Лукас в The Times. "Появившееся вчера в этой газете заявление, что программное обеспечение "Лаборатории Касперского" используется Кремлем для взлома западных компаний, звучит убедительно. Основатель компании Евгений Касперский - бывший криптограф КГБ. Он празднует день российской тайной полиции 20 декабря и до сих пор держит свой старый мундир в офисном шкафу. На фоне нарастающих опасений американское и британское правительства в прошлом году запретили использование ПО Касперского на своих компьютерах. По-настоящему скандально то, что британские власти не порекомендовали то же самое всем нам", - говорится в статье. Журналист указывает, что отказ от ПО Касперского не сделает нашу жизнь намного безопаснее, потому что у обладающих современными цифровыми возможностями стран (Великобритании, Китая, Франции, Ирана, Израиля и США) полно возможностей взломать почти любой компьютер. "Однако для большинства из нас проблема не в высокотехнологичных атаках России и Китая, а в угрозах, исходящих из других мест, являющихся результатом тех тридцати лет, в течение которых мы ставили удобство и низкие затраты выше компьютерной безопасности", - полагает журналист. "В частности, эпидемия киберпреступлений, обходящаяся нам в миллиарды футов, не проявляет никаких признаков спада. Этот бизнес обходится преступникам дешево, а прибыль они получают огромную и почти не рискуют быть пойманными. Банки должны быть на переднем крае нашей обороны. Вместо этого они действуют как сообщники преступников, помогая им удрать с награбленным. Компании собирают невероятные количества наших личных данных и поразительно беззаботно их хранят. Большинство пользователей ПК даже простейших предосторожностей не предпринимают, чтобы обезопасить себя", - сетует журналист. "Решать эти проблемы будет скучно и затратно для всех. Отправьте свое ПО от Касперского в мусор непременно. Но не останавливайтесь на этом", - призывает издание. Источник: The Times