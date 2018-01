26 января 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post Бойкот или голосование? Недруги Путина разделяются на разные течения, в то время как в России приближаются выборы "Если вы против Владимира Путина, стоит ли вообще голосовать? Этот основополагающий вопрос, касающийся того, много ли осталось от российской демократии, вдохновляет эмоциональные и разобщающие людей дебаты в рядах российской политической оппозиции", - пишет журналист The Washington Post Антон Трояновски. "Самый видный в России критик Путина Алексей Навальный, которому запретили баллотироваться на президентских выборах 18 марта, проводит в это воскресенье по всей стране митинги, чтобы призвать к бойкоту голосования. Другие оппозиционные политики возмущены усилиями Навального и уверяют: убеждать антипутинских избирателей оставаться дома - это подарок Кремлю, который рассматривает выборы как подтверждение своей власти", - говорится в статье. По мнению автора, спор акцентирует отсутствие единой стратегии, а также отражает внутренние метания россиян, которые пытаются понять, возможен ли до сих пор постепенный переход к более демократической форме госуправления. "Вся проблема в том, что люди не верят в саму возможность перемен, - сказал либеральный политик Владимир Рыжков, отвергающий призывы Навального к бойкоту. - Навальный, к сожалению, усиливает эту апатию". Издание пишет: "Рыжков и другие либералы говорят, что 18 марта избирателям следует массово прийти, чтобы поддержать критиков Путина, которые, вероятно, будут включены в бюллетени для голосования, в том числе коммуниста Павла Грудинина, журналистку Ксению Собчак и традиционного либерала Григория Явлинского. Даже если президент определенно победит, говорят они, высокие результаты его критиков могут стать сигналом для самых влиятельных в России официальных лиц и бизнесменов, что общественная репутация Путина, возможно, не так мощна, как они думали". "Но, с точки зрения лагеря Навального, участвовать в выборах - значит просто играть в кремлевскую игру. Лучший способ ослабить Путина в глазах российской элиты, говорят они, это снизить явку. В этом лагере утверждают: у кандидатов, которым разрешают баллотироваться, так плохо с харизмой, что в любом случае не стоит надеяться, что они привлекут значительное число избирателей", - продолжает издание. "Нас не волнует этот спектакль, развязку которого мы уже знаем, - сказал Владимир Милов, соавтор президентской платформы Навального. - Нас волнует, чтобы в нашей стране были настоящие, состязательные выборы". Издание отмечает: в результате спора некоторые оппозиционные политики говорят, что накануне президентских выборов в рядах их движений наблюдаются замешательство и неуверенность. Источник: The Washington Post