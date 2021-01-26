Мусор в действительности может приносить пользу рекам, утверждают ученые

"С юных лет нас учат выбрасывать мусор в мусорное ведро, и все же, согласно подсчетам, каждый день в Великобритании мимо ведра выбрасывается около двух миллионов предметов мусора, большая часть которого попадает в реки", - передает Daily Mail.

"Теперь же новое исследование показало, как живые организмы, обитающие в реках, адаптировались к жизни рядом с нашим мусором , при этом сейчас на мусоре живет больше насекомых и улиток, чем на камнях", - передает газета.

"Хотя исследователи никоим образом не поощряют британцев начинать мусорить, они говорят, что, если верить результатам исследования, выбрасываемый нами мусор может обеспечить стабильную и комплексную среду обитания для беспозвоночных. В ходе исследования ученые из Ноттингемского университета собрали образцы камней и мусора из трех местных рек - рек Лин, Блэк-Брук и Сэффрон-Брук. Они обнаружили, что на поверхности предметов мусора обитают разные и более разнообразные сообщества беспозвоночных, чем на камнях. Наибольшее разнообразие имели изделия из пластика, металла, ткани и кирпича, в то время как предметы из стекла и камня были населены значительно менее разнообразно. В частности, самыми разнообразными сообществами были населены гибкие предметы из пластика, такие как полиэтиленовые пакеты", - говорится в статье.

"Хотя причина этого явления остается неясной, исследователи предполагают, что гибкий пластик может имитировать структуру водных растений", - пишет газета.

Хейзел Уилсон, исследователь из Ноттингемского университета и руководитель проекта, отметила: "Наше исследование показывает, что с точки зрения среды обитания мусор в действительности может принести пользу рекам, которые в противном случае лишены разнообразия среды обитания".

"Разнообразное сообщество беспозвоночных важно, потому что они поддерживают речные экосистемы, обеспечивая пищу для рыб и птиц и способствуя круговороту углерода / питательных веществ", - указала она.

"Исследователи подчеркивают, что они не оправдывают людей, которые мусорят, и говорят, что деятельность, связанную с очисткой от мусора, следует поощрять. "Безусловно, мы должны работать над удалением и сокращением количества мусора в пресных водах - по многим причинам, включая выделение токсичных химикатов и микропластика, а также включая опасность проглатывания мусора или застревания животных в мусоре", - добавила Уилсон. - Наши результаты заставляют предположить, что очистку от мусора следует сочетать с насаждением комплексной среды обитания, такой как ветки деревьев или растения, чтобы заменить ту, что удаляется во время сбора мусора".

Теперь команда ученых надеется продолжить свое исследование и выяснить, какие характеристики мусора позволяют ему поддерживать речных обитателей. "Это может помочь нам открыть методы и материалы для замены мусорной среды обитания альтернативными и менее опасными материалами, когда мы проводим очистку рек", - отмечают они. (...)