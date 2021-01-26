Смелость Навального вряд ли изменит укрепленную власть Путина

"23 января десятки тысяч людей по всей России вышли на демонстрации в поддержку освобождения активиста Алексея Навального. (...) Но не ждите в ближайшее время уличной революции или конца путинизма. Действия Навального, хотя смелые и достаточные для дальнейшего снижения популярности Владимира Путина и правящей партии "Единая Россия", в настоящее время почти не имеют шансов на немедленное свержение нынешнего режима. Причина в том, что Навальный хотя и популярен среди значительного числа россиян и способен мобилизовать крупные уличные протесты, но практически не пользуется поддержкой среди политической и деловой элиты на местном, региональном или национальном уровне. На самом деле, многие представителей этих элит и являются людьми, которые стали главной целью крестового похода Навального против коррупции", - пишет на страницах Foreign Policy Джефф Хоун, докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук.

"Если Навальный хочет захватить контроль над страной посредством уличной революции, ему нужны союзники в кругах элиты", - предполагает автор, добавляя, что "это наглядно иллюстрируют российская история и успешные "цветные революции" в соседних Грузии и Украине", где "в обоих случаях уличные протесты сыграли большую роль в оказании давления на смену режима, но протестующим помогала внутренняя слабость режимов, которым они противостояли. Революция в Грузии стала кульминацией многолетней эрозии власти тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе, когда многие ключевые члены партии Шеварднадзе "Союз граждан Грузии" перешли на сторону оппозиции, в первую очередь, Михаил Саакашвили, министр юстиции Шеварднадзе, который возглавил штурм демонстрантами парламента Грузии. На Украине была аналогичная динамика, когда власть президента Виктора Януковича, которая и без того была слабой из-за политических разногласий среди украинской элиты, рухнула под общественным давлением".

"Ни у Шеварднадзе, ни у Януковича не было серьезных резервов сил безопасности, которые они могли бы призвать (...)", - указывает Хоун.

"Россия и режим Путина - это совершенно другое дело. Российское слово "власть" подразумевает власти в такой же степени, в какой и саму власть. Обуздание властей происходит через контроль над органами российского государства, особенно так называемых "силовых министерств" - внутренних дел, вооруженных сил, и служб безопасности. Утверждение контроля над этими силами, а также над более широкой бюрократией и политической системой происходит за счет использования кнута и пряника, которыми российские правители со времен царей орудовали, чтобы обеспечивать подчинение и лояльность", - говорится в статье.

"В путинской России те олигархи, которые признали превосходство Путина, смогли остаться в структуре власти и процветают. Те, кто продолжил бросать вызов Путину, например Михаил Ходорковский, оказались преследуемыми агентами бюрократии. Это санкционированное государством самообогащение и злоупотребление властью происходит на всех уровнях власти, способствуя той самой коррупции, с которой, как утверждает Навальный, он борется".

"Да, в России было много революций, но каждая происходила отчасти потому, что хватка режима над этими институтами власти уже была ослаблена. Революция 1905 года, спровоцированная шокирующим поражением России в Русско-японской войне, состояла из серии массовых протестов, забастовок рабочих и вооруженных восстаний, все из которых были жестоко подавлены, но оказали достаточное давление, чтобы убедить царя Николая II провести реформы, включая введение конституции и создание парламента. Конечно, эти достижения были недолговечными, поскольку в ходе контрреволюции 1907 года царь восстановил свой полный контроль, оставив новый парламент как бесполезное приложение с небольшими полномочиями или вообще без них, - напоминает автор. - Что спасло Николая II в 1905 году, так это последовательная лояльность силовых структур: тайной полиции, вооруженных сил и его личного резерва безопасности в виде казаков. Эти же силы не смогли спасти царя в 1917 году, когда большевики-революционеры свергли Российскую империю и царей вместе с ней. Ключевым отличием было то, что три года войны подорвали не только экономику, но и вооруженные силы, что привело к повсеместным мятежам. Конец царизма потребовал почти 100 лет неудачных попыток, от восстания декабристов 1825 года и убийства Александра II в 1881 году до потемкинского мятежа 1905 года, пока, наконец, революция 1917 года не разрушила всю структуру".

"В более позднее время смена режима в России от Советского Союза к современному российскому государству снова потребовала стечения факторов, которые сработали в пользу оппозиции. Главный лидер российской оппозиции Борис Ельцин, как и Навальный, хорошо разыграл популистскую карту, жалуясь громко и всегда в пределах досягаемости микрофона, на дефицит, коррупцию и неэффективность. Однако время и тактика Ельцина очень сильно отличались от тактики Навального", - констатирует Джефф Хоун, указывая, что "Навальный всегда был политическим аутсайдером", а Ельцин "был политическим инсайдером, как Саакашвили, который, как и его более поздний грузинский коллега, перешел на сторону оппозиции".

(...) "Когда произошел сорванный августовский переворот 1991 года, Ельцин стал одним из главных лиц сопротивления. Лидеры переворота - Государственный комитет по чрезвычайному положению - казалось, контролировали аппарат государства, но у них не было желания его использовать. Войска были в Москве, но никаких приказов не поступало: никаких приказов о разгоне демонстрантов, никаких приказов о штурме правительственных зданий и аресте Ельцина (Он случайно избежал ареста в начале переворота). Лидеры переворота не хотели кровавой бани и, в конце концов, сдались. Два года спустя Ельцин использовал многие из тех же подразделений, чтобы подавить восстание против своей собственной власти", - говорится в статье.

"Если мы посмотрим на условия, которые способствовали предыдущим сменам режима в России и соседних государствах и сравним их с нынешней ситуацией, это не сулит ничего хорошего для шансов Навального, - отмечается в статье. - Путин руководит коррумпированным и жестоким режимом, но это также позволило ему полностью укрепить контроль над российскими государственными органами. Путин находится в гораздо более безопасном положении, чем когда-либо был Ельцин: его политическая партия доминирует в правительстве на всех уровнях, а повсеместная коррупция в России означает, что частные предприятия, большие и малые, по-прежнему зависят от доброй воли путинской политической машины, ведущей работодателей к тому, чтобы давить на своих сотрудников держаться вне политики". (...)

"Протесты в поддержку Навального не напрасны. Его действия подорвут уже непопулярный режим на пути к приближающимся парламентским выборам в сентябре, и продолжат мобилизовать новое поколение молодых россиян, которые знают только Путина, а теперь представляют мир без него. Возможно, постепенно из этих семян вырастет новая оппозиция. Но на это уйдут годы, и никакой неизбежной цветной революции не надвигается".

"Нынешний режим слишком устойчив, будучи защищенным многими слоями сил безопасности и совпадающими интересами. Протестующие будут массово выходить на улицы днями, а, возможно, и неделями, но они будут подвергаться запугиванию и жесткому обращению со стороны полиции. Если полиция почему-то будет не в состоянии справиться с толпой, будет призвана Национальная гвардия, которая подчиняется напрямую Путину. Если, что маловероятно, и Национальной гвардии потребуется помощь, можно будет призвать армию. (...) Российская армия, становящаяся все более профессиональной, имеет историю подавления восстаний и, по всей вероятности, будет подчиняться любым приказам, которые ей будут отданы. Пока значимые фигуры нынешнего режима не начнут переходить на сторону Навального, вероятность того, что уличные протесты сам по себе спровоцирует смену правительства, сомнительна. День, когда условия для смены режима созреют, может наступить, но пока нет никаких признаков того, что это время пришло", - заключает автор публикации.