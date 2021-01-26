Нацелиться на ахиллесову пяту Путина

"Новые санкции не произведут впечатления на российского президента. Эффективнее было бы бороться с режимом совсем другими средствами", - считает журналист немецкого издания Виктор Функ Frankfurter Rundschau.

"Существуют проблемы, более крупные, нежели лично Владимир Путин, и если Европейский Союз ищет подобающий ответ на насилие в отношении оппозиционеров в России, ему следовало бы это учесть. Более крупной проблемой является то, что стоит за Путиным - система, которую он построил", - указывает автор статьи.

"С одной стороны, эта структура состоит из верных военных, сотрудников спецслужб, других госслужащих и наделенных привилегиями кадров. Она необязательно отличается от системы времен Советского Союза и - в структурном смысле - не сильно отличается от систем западных государств. Однако по ту сторону этой структуры мало что стоит. В этом заключается большое отличие от СССР, имевшего идею государственного развития, и еще большее отличие от демократий, располагающих при всех недостатках одной моделью ценностей", - говорится в статье.

Конфронтация ужесточилась, пишет Функ, "но просто ждать и наблюдать, как крупнейшая страна мира, сосед Европы топчет осторожные демократические стремления, - тоже не вариант. Прежде чем реагировать на все более авторитарный курс Кремля, Евросоюзу необходимо распознать свои собственные прежние ошибки, обдумать ответную реакцию России и действовать умнее".

"Спустя более чем 6 лет после первых санкций против России в связи с войной на Украине сегодня Москва располагает значительно большими возможностями ответа на новые санкции, чем тогда, - отмечает журналист. - Влияние России на востоке Украине по-прежнему велико, Приднестровье на восточной границе Молдавии также является стратегически важным пунктом, как и мятежные регионы Южной Осетии и Абхазии у более ориентированной на Запад Грузии. И, несмотря на все соперничество с Турцией, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин едины в том, что касается противодействия Евросоюзу. (...)".

"В случае сомнений Путин и его свита, прежде чем сдаться, причинят собственной стране и международному сообществу еще больше ущерба. Поэтому какими бы привлекательными ни казались быстрые санкции, они могут оказаться такими же вредоносными для всех участников", - указывает издание.

"Для лучшей реакции стоит посмотреть на российские протесты прошлых лет. Уже в субботу стало ясно, что на этот раз что-то изменилось: по всей стране люди показали свое недовольство режимом. (...) Йенс Зигерт, руководивший до лета 2015 года московским офисом Фонда Генриха Белля и до сих пор живущий в Москве, так описал настроения: "Протестующие вовсе не должны быть согласными с Навальным, но они разделяют с ним мнение, что уже "хватит", написал он в Twitter".

"Это чувство "хватит", которое испытывали россияне, когда в субботу они вышли на улицы, гораздо эффективнее санкций против верных Путину людей и прекращения строительства трубопровода "Северный поток-2", - полагает Функ. - Это чувство можно укрепить различными путями: так, европейские государства могли бы оказать давление на западные банки и обеспечить прозрачность частных инвестиций из России в ЕС. Немало верных Путину людей наслаждаются (по крайней мере, так было до коронавируса) жизнью на Западе в собственных роскошных имениях и в магазинах. За этим редко скрываются заработанные чистым путем деньги, и Западу следует задать себе вопрос, правильно ли, что эти деньги тратятся здесь".

"Другая возможность косвенно оказать на Россию давление в экономическом смысле состоит в том, чтобы переманить специалистов с хорошим образованием. В сущности, это не что иное, как интеллектуально расхищение. Однако это действует".

"Менее предосудительным в моральном плане и, возможно, наиболее целесообразным было бы предложить молодым поколениям другой опыт: безвизовый режим для людей младше 30 лет, обширные программы школьного и студенческого обмена, прохождение практики на предприятиях ЕС, содействие развитию культуры и многое другое".

"С помощью этих, казалось бы, мягких инструментов можно было бы сильнее впечатлить Кремль. Это его ахиллесова пята, поэтому он подавляет неправительственные организации, критически смотрящие на режим. Здесь система Путина, построенная исключительно на власти и богатстве, показывает, что в долгосрочной перспективе она бессильна перед моралью", - заключает Frankfurter Rundschau.