Министры иностранных дел ЕС откладывают принятие решения

"Лишь в феврале государства ЕС намерены решить, будут ли они вводить санкции против России в связи с арестом критика Кремля Алексея Навального", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала непривычно резкими словами: правительство ФРГ осуждает "несоразмерно жесткие действия" российских органов безопасности в отношении демонстрантов, протестовавших на выходных за освобождение оппозиционного политика Алексея Навального, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, российские граждане имеют закрепленное в Конституции право выражать свое мнение. Обращение российского государственного руководства со свободой слова "крайне проблематично", - передает его слова издание.

"Возможные средства оказания давления Зайберт не назвал - однако исключил последствия для строительства газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из России в Германию. Ранее Европарламент, а также "зеленые" выступили за прекращение его строительства. Глава партии "Зеленые" Анналена Баербок подчеркнула, что не имеет смысла вводить новые санкции, например, замораживать счета, "когда у нас есть престижный проект, который перечеркивает все санкции".

"Спикер фракции СДПГ по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид возразил. "В случае с Навальным речь идет не о германско-российской проблеме, а о проблеме России с международным сообществом и европейскими стандартами. Нам не следует из-за этого испытывать "Северный поток-2" на прочность", - заявил он. Шмид выступил за ужесточение санкций. (...) "Важно также принять во внимание не только должностных лиц и политиков, но и тех, кому выгодна система, например, олигархов", - сказал он".

"В то время как председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст указал в интервью радиостанции Deutschlandfunk на возможность введения санкций, глава фракции "левых" Дитмар Барч поставил их смысл под сомнение: "Какие санкции против России оказались в прошлом успешными? Пока они приносят больше вреда, чем пользы. Я сильно сомневаюсь в этом инструменте", - сказал он".

"Тем временем ЕС, министры иностранных дел которого встретились в Брюсселе, не торопится, - пишет издание. - Решение о новых санкциях планируется принять лишь в феврале. Сообщается, что в ЕС хотят дождаться визита в Москву Жозепа Борреля, главы дипломатии Евросоюза".

"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул после встречи, что решение о том, присоединится ли правительство ФРГ к требованиям о введении новых санкций против России, будет принято лишь после следующего судебного заседания по делу Алексея Навального 2 февраля. (...) Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил: "Освобождение Навального может стать стартом и шансом для новых, лучших отношений между Европейским Союзом и Россией", - передает Frankfurter Rundschau.