Десять богатейших миллиардеров заработали больше, чем стоила бы вакцинация всех людей

"Миллиардеры преумножают свое богатство, а бедные становятся еще беднее. Новое исследование организации Oxfam продемонстрировало последствия коронакризиса", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Согласно исследованию, наибольшую выгоду из пандемии коронавируса извлекли технологические гиганты, в то время как бедной части населения может потребоваться больше десятилетия для того, чтобы преодолеть последствия пандемии. По мнению Oxfam, речь идет о крупнейшем экономическом кризисе со времен 1930-х годов", - передает издание.

"По данным Oxfam, с марта 2020 года состояние 10 богатейших людей мира увеличилось на 540 млрд долларов. При этом "у миллиардов людей, которые в начале пандемии жили на краю бедности, больше нет доходов или поддержки для того, чтобы пережить кризис", - заявил Дэнни Шрискандараджа, директор Oxfam в Великобритании. За тот же промежуток времени маленькая группа людей накопила денег больше, чем они смогут потратить за всю свою жизнь", - говорится в публикации.

"За время пандемии десять богатейших людей мира заработали больше, чем стоила бы вакцинация всех людей на планете. По данным организации, расходы на производство вакцины, ее распределение и непосредственную вакцинацию составляют 141,2 млрд долларов. Неслучайно все громче звучат призывы к повышению налогов для сверхбогатых людей и технологических предпринимателей вроде Илона Маска или Джеффа Безоса. Этого требует и Oxfam. "Экстремальное неравенство не является неизбежным, это политическое решение", - сказала Габриэла Бухер, директор Oxfam International".

Исследование было проведено на основе опроса примерно 300 экономистов из 79 стран, отмечает Frankfurter Rundschau. Того, что неравенство в доходах увеличится или даже сильно возрастет в ходе коронакризиса, ожидают 87% опрошенных ученых.

По данным Oxfam, состояние десяти богатейших людей планеты достигло в общей сложности 1,12 трлн долларов, несмотря на связанную с пандемией рецессию. При этом уменьшился доход около 40% работающего населения, говорится в статье.

"Сильнее всего пострадали женщины, так как они чаще работают в таких сферах, как гостиничный бизнес или общественное питание, по которым пандемия коронавируса ударила особенно. Кроме того, женщины - это 70% работников социальной сферы и сферы здравоохранения, и тем самым они подвержены большему риску заражения".

"По мнению Oxfam, неравенство обусловлено структурными причинами. Предприятия, рынки и политика "по всему миру устроены так, что краткосрочная заинтересованность в прибыли слишком часто одерживает верх над вопросом общественного блага", - раскритиковал Тобиас Хаусшильд из германского подразделения Oxfam", - передает Frankfurter Rundschau.