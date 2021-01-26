Иран нанес удар по планированию семьи

"(...) Обеспокоенная демографическим кризисом Исламская Республика Иран ускоряет пересмотр политики контроля над рождаемостью", - пишет Le Monde.

"Симине (имя изменено), врач общей практики из деревни с населением 3 тыс. жителей на юге страны, вспоминает, как в середине осени 2020 года она получила новую директиву от Министерства здравоохранения. "Нам приказали прекратить бесплатное распространение всех противозачаточных средств среди населения", - поясняет 30-летняя практикующий врач. Поэтому она написала список того, что осталось в клинике: "Презервативы, внутриматочные контрацептивы, и несколько доз прогестинов [гормональный метод контрацепции]", - говорится в статье.

"Затем она собрала все это и вернула в ближайшую аптеку, - говорится в статье. "Теперь пациенты должны сами приобретать противозачаточные средства, если захотят. Мы больше не можем им ничего дать", - сожалеет она. С вазэктомией и перевязкой маточных труб все стало еще сложнее. "Мы больше не рекомендуем такие операции. Пациенты должны сами делать на них запрос [в частном секторе] и оплачивать их по так называемым "свободным рыночным" ценам, то есть не покрываемым социальным обеспечением".

"Недавно введенные меры являются частью политики, инициированной Тегераном несколько лет назад: еще в 2012 году верховный лидер Али Хаменеи поставил задачу удвоить население страны, доведя его до 150 млн человек. Высший орган власти страны уже раскритиковал строгую политику планирования семьи, проводимую после бэби-бума 1980-х годов, - передает издание. "Лозунг "Двух детей достаточно" [широко распространенный в то время] был ошибочной западной политикой", - осудил тогда Али Хаменеи.

"(...) Имеющихся ограничений показалось недостаточно, и Али Хаменеи вернулся к данному вопросу летом 2020 года. Во время своей первой июльской речи, адресованной новому парламенту, в основном консервативному и склонному к выполнению требований верховного лидера, он заявил: "Мы должны уделять большое внимание вопросу рождаемости и опасаться старения населения. Необходим закон и строгий контроль со стороны исполнительных органов".

"Парламент быстро удовлетворил его требование, сразу же приняв закон под названием "Население и содействие семье". Все меры, содержащиеся в нем, направлены на повышение коэффициента фертильности - среднего числа детей на женщину, цель которого - 2,5, по сравнению с 2,14 в 2018 году", - указывает автор статьи Газаль Гольшири.

"Впервые в истории после иранской революции 1979 года прирост населения Ирана с марта 2018 года по март 2019 года упал до чуть менее 1%, в то время как доля пожилых людей постоянно увеличивается. По данным министерства здравоохранения Ирана, средний возраст иранцев сегодня составляет 32 года, и при нынешних темпах примерно через десять лет прирост населения будет нулевым", - сообщает журналистка.

"(...) Врач общей практики Хамид (имя изменено), опасается, что прекращение планирования семьи усугубит страдания населения, "особенно в отдаленных и бедных районах, где не хватает инфраструктур и возможностей для получения образования и работы", - поясняет он.

"Этот 31-летний практикующий врач два года проработал в деревне, расположенной в неблагополучной провинции Систан и Белуджистан (юго-восток), где преобладает суннитское меньшинство, живущее в преимущественно шиитской стране, - указывает Le Monde. "На население в 11 тыс. человек нас было всего два врача, - с сожалением говорит Хамид. - Ни мне, ни моим друзьям-врачам не нравится применять эти новые меры, увеличивающие количество беременностей высокого риска и даже женскую смертность".