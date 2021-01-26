Президентство Зеленского на Украине подрывается разочарованностью

"Глава Украины, обещавший бороться с коррупцией, сталкивается с влиянием могущественных олигархов в своем собственном окружении, и рискует разочаровать своих избирателей", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Киеве и Кривом Роге Фостина Венсан.

"В назначенное время перед зданием мэрии собралась толпа в меховых шапках и пуховиках. В Кривом Роге, расположенном в центральной Украине, в это январское воскресенье термометр показывает -17 C. Протестующие по очереди выступают перед строгим зданием. "Мы очень бедны, стоимость коммунальных услуг растет, страна находится под угрозой; мы должны этому противостоять", - кричит женщина в микрофон. "Зеленский продал наш город олигархам!"- вторит ей другой выступающий. Президент Украины Владимир Зеленский родился и вырос в этом промышленном городе (...) ", - говорится в статье.

"(...) Спустя полтора года его избиратели разочарованы. "Нас предали! Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он ничего не сделал, - раздраженно говорит 33-летняя работница Ирина Уманская. - Я хочу, чтобы он ушел!"

"Президентство Зеленского демонстрирует явные признаки выгорания. Его главное обещание - искоренить коррупцию - сегодня грозит остаться лишь на бумаге, что поставит под угрозу жизненно важную поддержку международных доноров, а также усилия, предпринятые после проевропейской революции Майдана в 2014 году", - отмечает автор статьи.

"(...) Благодаря историческому результату на президентских выборах (73%) и абсолютному большинству голосов, полученному в парламенте его партией "Слуга народа" - чего раньше никогда не было - Владимир Зеленский был убежден, что он сможет быстро все изменить. Увы, теперь он сталкивается с системой, превосходящей его по силе", - указывает журналистка.

"Ожесточенное сопротивление оказывает ему всемогущий Конституционный суд. Самый зрелищный эпизод произошел в октябре 2020 года. Суд рассмотрел представление от примерно полусотни пророссийских депутатов и отменил ряд антикоррупционных мер, действовавших в течение нескольких лет, считая их слишком суровыми. В частности, отменена уголовная ответственность должностных лиц, уличенных в предоставлении ложных сведений о доходах", - пишет Le Monde.

"(...) Этот кризис показал, что судьи, отдельные представители которых сами обвиняются в коррупции, не готовы менять систему, - анализирует политолог Владимир Фесенко. - Масштабы коррупции на Украине огромны, это не просто взятки. Зеленский пришел с желанием действовать, но без конкретной программы. Однако одной замены старых элит недостаточно".

"(...) В декабре 2020 года президент предложил заменить судей Конституционного суда, но Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы в области конституционного права, выступила против этого во имя независимости правосудия, хотя на Украине его практически не существует", - комментирует Венсан.

"(...) Одновременно заняли ключевые посты две неоднозначные фигуры из клана бывшего пророссийского президента Виктора Януковича: Андрей Ермак, назначенный руководителем офиса президента, и Олег Татаров, его заместитель. Имя последнего хорошо известно бывшим протестующим на Майдане: он тогда был официальным представителем полиции и называл их "преступниками". "Когда мы увидели уход первого правительства и появление коррумпированных Ермака и Татарова, мы поняли, что больше не стоит строить иллюзии", - вспоминает Роман Маселко, адвокат и содиректор фонда De Jure, специализирующегося на изучение реформ правосудия.

"Вызывает вопросы и поведение самого президента. Так, в декабре 2020 года он заблокировал расследование по делу о коррупции в отношении Татарова, - указывает автор статьи. "Зеленский не дает ясность по этим вопросам, - отмечает Дарья Каленюк, содиректор "Центра противодействия коррупции". - Он работает с коррумпированными людьми, интересы которых идут вразрез с интересами Украины. Почему он это допускает?"

"(...) Он хороший парень, но он этого не понимает, - считает Александр Данилюк, его бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, который ушел в отставку через четыре месяца. - Те, кто с ним общались, указывают еще одну на слабость: "Он любит, чтобы его любили".

"(...) Самые опытные люди в окружении Зеленского знают, как использовать подобные недостатки: "Есть придворные, а есть другие, более влиятельные люди, которые представляют олигархические кланы. Они организованы и умеют аргументировать отказ от неблагоприятных для них реформ", - анализирует Юлий Морозов, соучредитель крупнейшего культурного и социального центра Кривого Рога и депутат от независимой партии "Сила Людей".

"Владимир Зеленский, столкнувшийся с влиянием олигархов, которые контролируют целые отрасли украинской экономики, стремился лавировать между интересами одних и других и находить баланс. После избрания он дистанцировался от миллиардера Игоря Коломойского, владельца канала "1 + 1", который транслировал сериал с его участием", - говорится в публикации.

"(...) Глава государства также поддержал свою земельную реформу, несмотря на противодействие со стороны других олигархов. Но все-таки он остается осторожным, - пишет Le Monde. "Он не может воевать со всеми", - объясняет Фесенко. - Это было бы слишком рискованно, потому что они контролируют все телеканалы. Он многое потеряет".

"(...) Зеленский больше не контролирует свою партию, - констатирует Дарья Каленюк. - Как минимум восемьдесят депутатов теперь связаны с Коломойским и другими олигархами. С тех пор у них появилась пророссийская риторика". Как объяснить такую резкую перемену? "Их купили, - утверждает антикоррупционная активистка. - Купить депутата очень легко". Цена составляет около "2 тысяч долларов" (1650 евро) в месяц, - уточняет она, - то есть вдвое больше их зарплаты.

"Многие наблюдатели убеждены, что за подобными попытками саботажа стоит Россия, с которой Украина воюет на Донбассе, - пишет Le Monde. "Москва стремится разрушить антикоррупционную систему Украины, чтобы помешать ей закрепиться в Европе", - утверждает адвокат Роман Маселко. Она знает, что от этого зависят кредиты Международного валютного фонда и Евросоюза. Если выделение кредитов остановится, то Украине придется повернуться к России".

"Чуда, на которое надеялись избиратели Владимира Зеленского, пока не произошло. Катастрофы, которую предсказывали его противники, тоже. Но все больше усиливается страх по поводу отката ситуации назад, - комментирует Фостина Венсан. - Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, высоко ценимый антикоррупционными активистами, но уволенный в ходе перестановок, настроен пессимистично. "Ситуация близка к той, которая сложилась в 2013 году, когда Виктор Янукович отвел Украину от Европы и направил ее в сторону России [он нарушил свое обещание подписать соглашение об ассоциации с ЕС, что спровоцировало революцию Майдана]. Надеюсь, что Зеленский не поступит так же. Это было бы очень опасно для общества. Оно не готово будет это принять".