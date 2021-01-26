Служба государственной безопасности Австрии оказывается во все более неоднозначной ситуации

"Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии уже давно считают плохо организованной службой с недостаточным количеством персонала. Теперь же бывшего руководителя одного из подразделений ведомства подозревают в том, что он помог бежать менеджеру Wirecard Яну Марсалеку", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"То, что два австрийца помогли руководителю Wirecard Яну Марсалеку бежать в Белоруссию, (...) вызвало в Вене большое беспокойство, - отмечает журналистка Катрин Кальвайт. - Одним из тех, кто помог бежать Марсалеку, по-видимому, является бывший депутат Национального совета от Австрийской партии свободы (FPÖ) Томас Шелленбахер, который уже несколько лет находится в поле зрения следователей из-за обвинений в коррупции и уже признался, что организовал для Марсалека перелет в Минск. Вторым был бывший руководитель одного из подразделений BVT Мартин В. Оба мужчины были задержаны на прошлой неделе, однако В. был отпущен на свободу в воскресенье. Также на выходных был задержан еще один сотрудник BVT в Каринтии".

"Федеральное ведомство уже давно привлекает внимание прессы, - указывает издание. - (...) BVT считается плохо организованной службой с недостаточным количеством персонала, а настроения внутри ведомства неблагоприятными. Осенью 2020 года добавились новые неприятности, когда борцы с терроризмом слишком поздно и неверно расценили информацию об известном исламисте. (...) Возможно, совершенный им 2 ноября в Вене теракт, в результате которого погибли 4 человека, можно было бы предотвратить".

"Новые обвинения серьезны. Сотрудники ведомства, вероятно, работали на обанкротившуюся платежную систему Wirecard, а также передавали компании "персональные данные" и проверяли платежеспособность провайдеров для порнографических сайтов".

"Расследование в отношении сотрудника, задержанного в Каринтии, велось уже ранее в связи с тем, что он якобы шпионил в пользу России. Позднее подозрительного работника отправили в академию безопасности, где у него больше не должно было быть доступа к конфиденциальным данным. Говорят, он является хорошим знакомым В. (...)", - говорится в статье.

"Как уже стало известно несколько месяцев назад, Ян Марсалек, вероятно, регулярно получал информацию из ведомства и передавал ее пророссийски настроенному Йоханну Гуденусу, являвшемуся тогда политиком из партии FPÖ, через Австрийско-российское общество дружбы. "Зеленые", входящие в состав правительственной коалиции, требуют теперь проведения тщательного политического расследования".

"Бывший депутат FPÖ Шелленбахер, организовавший перелет для Марсалека, в свою очередь поддерживает лучшие связи с украинскими олигархами. Имеются подозрения в отмывании денег и коррупции", - пишет Süddeutsche Zeitung.