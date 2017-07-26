Для Путина важнее связи с Северной Кореей, чем ракетная угроза

Оглядываясь назад, Владимир Богданов назвал не самым своевременным запуск первого сервиса пассажирских судов между Россией и Северной Кореей вскоре после того, как Ким Чен Ын шокировал мир, объявив об успешном тестировании ракеты, способной нанести удар по материковой Америке, пишет Илья Архипов в материале для американского агентства Bloomberg. Богданов, как поясняет автор, организовал девять поездок, начиная с мая, между Владивостоком и Раджином - городом в северокорейской специальной экономической зоне Расон. "И все же нет пути назад" для сервиса, который пока убыточен, после того как каждый раз была заполнена в лучшем случае четверть из его 193 мест, отметил организатор перевозок.

"Экономические связи между Россией и Северной Кореей, которые имеют общую узкую наземную границу, схожим образом проблемны: торговля находится на спаде третий год подряд, опустившись до 77 млн долларов в 2016 году, согласно таможенной службе России, - говорится в статье. - И хотя объем невелик, он становится точкой напряженности между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, который добивается от России и других держав усиления оппозиции программе ядерных ракет коммунистического режима". Россия, поясняет автор, рассматривает торговые отношения как средство гарантировать свою дипломатическую позицию относительно Кима, чтобы попытаться разрядить кризис на Корейском полуострове.

"Мы не можем себе позволить спорить с Северной Кореей, потому что это полностью выведет Россию из игры", - заявил в беседе с агентством Георгий Толорая, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН. "Наши интересы не будут учтены", если Северная Корея увидит, что Россия встает на сторону США, отметил эксперт.

"Так же, как с Ираном, когда Россия сохранила связи на фоне давления США и ЕС на Тегеран в связи с его атомными амбициями, Путин не желает полностью изолировать Северную Корею", - сообщает автор. Российский президент против более жестких санкций, потому что считает, что они не повлияют на лидеров Северной Кореи, пишет Архипов со ссылкой на двух руководящих кремлевских чиновников, которые попросили не называть их имен.

"США добиваются от России окончания программы по принятию от 30 до 50 тыс. северокорейских трудовых мигрантов, чтобы "лишить Ким Чен Ына всех его денег", - сказал автору Толорая. "Вот что они требуют от России прямо сейчас очень активно", - сообщил эксперт.

"Никто не имеет никакого реального рычага влияния на Северную Корею, чтобы убедить ее отказаться от атомного оружия, включая китайцев", - приводит автор мнение Александра Габуева из Московского центра Карнеги. Режим Кима может зарабатывать 30-50 млн долларов в год на трудовых мигрантах, которые трудятся в удаленных российских лесных лагерях или на стройках, добавил эксперт.

Трудовые мигранты садятся на корабль, курсирующий между Владивостоком и Раджином, вместе с российскими и китайскими посетителями, пишет журналист со ссылкой на Богданова. Последний заявил, что с его бизнесом был заключен контракт на управление маршрутом компанией, зарегистрированной в Гонконге, через организацию в Северной Корее, которую он не назвал. Сервис может стать самоокупаемым даже через несколько месяцев и продолжится, несмотря на требования США изолировать Северную Корею, отметил Богданов.

"Мы не боимся Трампа, - сказал он. - Мы видим единогласие России и Китая в дальнейшем следовании по пути мира. И наш плохо покрашенный маленький корабль - тоже тропа к миру".

При участии Ольги Танас и Ханны Дормидо